“沉迷网络后,我儿子性情大变”

沉迷网络游戏

孩子脾气变暴躁

晓强今年16岁,高一刚念完。接触网络游戏之前,他在班上的成绩属于中上等。可自从一年前,他跟着同学一起在网吧接触了一款网络游戏后,就开始沉迷其中,每天至少都要玩上5个小时。有时候甚至一打开家里的电脑,就要玩到凌晨两三点,直到自己头昏脑胀,非常难受才依依不舍的关上电脑去睡觉。

慢慢的,父母发现晓强的性格似乎也改变了,除了上网,对其余任何事情都不感兴趣了。上课注意力无法集中,成绩明显下降,由班上的前几名下降至班级倒数。原指望着放假在家,鲍女士能看着他,没想到,在家里晓强反而变本加厉,甚至面对父母的劝阻,他竟然恶语相向,发展到要动手的地步。

日前,父母带着晓强来到济南远大脑康医院戒瘾科就诊。郭树杰了解病情后说,因为患者的人格已经发生了改变,治疗起来比较困难,如果能够在早期干预,可能不会造成这么严重的后果。

暑期网瘾高发

家长宜科学引导

每年的暑假,都是“网络成瘾”的高发期。济南远大脑康医院戒瘾科主任郭树杰介绍,连日来,前来医院咨询的网瘾患者家长日渐增多,直接带孩子前来治疗问诊的也大幅增加。其中,十五六岁的孩子来戒网瘾的占了大多数,最小的孩子仅有10岁。

郭树杰说,对于已经上网成瘾的孩子,作为家长不能一味靠说服教育或打骂去解决问题,而是需要科学对待,或是在专家的指导下进行科学的引导,注意与孩子的沟通技巧,多多培养新的兴趣爱好,以帮助孩子能顺利从网瘾的泥沼中爬出来。

郭树杰提醒,一旦您的孩子出现了下面三种情况,应立即到正规医院专科门诊进行就诊:一、上网成为了生活和学习的重心,愿意为了上网旷课；二、上网的时间和频率无法控制,时间越来越长,越来越频繁；三、已形成心瘾,不上网心里就不舒服,坐立不安,浑身不自在。

规范治疗网瘾

九成以上可治愈

郭树杰指出,一些游戏成瘾患者存在抑郁、焦虑等情绪问题,需要在专业医疗机构进行系统的精神与心理治疗,对其进行正向引导,同时配合药物治疗。一般而言,这些精神心理疾病得到改善后,青少年过度依赖网络的问题也会得到明显改善。在远大戒瘾科进行网瘾戒断治疗后,90%以上没有再次成瘾,剩下的也都认识到了网络成瘾的危害,成瘾性逐渐降低或淡化,孩子出院后,就像换了一个人似的,和父母讲话,也知道低声细语,明礼感恩了。

济南远大脑康医院戒瘾科,是济南心理卫生协会临床合作单位,通过对症治疗,辅以耐心磨练、信心激励,感恩感化教育,以及系统化的训练、人性化的管理,再结合科学的、合理的、实用的心理及行为矫正,确保网瘾青少年戒网瘾、断心瘾、不复发。