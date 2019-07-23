智慧医疗时代，医学与科技结合打好配合牌

7月20日，2019中国研究型医院学会高峰论坛在海口举办，大会紧扣时代脉搏，围绕“智能医学·创新转化”这一主题，对新理念、新模式、新技术等多种医疗创新方式进行深入探讨。人民网围绕论坛主题对平安智慧城市联席总经理兼首席战略官高孟轩进行了专访。

保险起家 深耕大健康领域

近年来，平安集团在智慧医疗领域有所尝试和发展。平安集团以保险起家，因此一直很关注在医疗大健康领域的投入。随着移动技术的进步以及人工智能和5G的发展，平安方认为未来的医疗行业会有更多的科技因素应用其中。

平安集团近几年在智慧医疗主要有两个发力点。其一是致力于打造一个诊前、诊中、诊后一体化的解决方案。高孟轩介绍到“举个例子，就比如诊前方案，像在慢性病风险预测、传染病风险预测等方面我们有所尝试，基于此跟重庆、深圳、甘肃等城市有过合作。”做好诊前预测，首先要做好充分的调研，针对于可能谁会发病以及有哪些高风险疾病做好准备，才可以实现进一步有效预防。

其二是筛查跟诊断。在智能影像方面平安集团目前具备五十多种智能影像的模型，覆盖人体的九大系统，也横跨三个模态。据高孟轩介绍“利用放射病理可以诊治很多疾病，基层很多医生这个方面的能力可能有一点参差不齐，让机器帮助做这个方面的工作，可以提高诊治效率。”据了解，平安集团目前拥有1500多种疾病的诊疗智能引擎，可以帮助医院更加高效准确的治疗病人，以及提高诊后慢病管理、出院后控制病情等方面的能力。

科技融入医学 打好配合牌

平安集团在研究型医院的建设过程中致力于将自身技术与医学联系起来。平安集团目前具备一千多人的人工智能科学家团队，以及区块链或者云计算技术团队，可以在创新技术的发展中发挥作用。但高孟轩表示：“医疗是个很深奥的领域，我们团队可以提供技术支持，但不管多好的研发还需要与线下的医院进行合作。我们科学家或者工程师没有医学专业知识，需要与具备专业知识的医院或医生合作，才能做出这样的产品。” 平安集团与中国研究型医院学会合作成立了智能医疗研究院，已在心血管、糖尿病还有肿瘤领域展开合作，目前相关产品已在国内以及海外有推广。

在人工智能刚接触到医疗领域的时候，没有得到很高的认可。医疗事业因其与人类生命紧密结合的特点不同于其他行业，人们对此往往会持严谨、谨慎的态度。高孟轩表示：“在我们与一些医院谈合作的初期，很多医生出于对人工智能医疗不太了解，会持怀疑态度。而发展到现在，其实医院、医生的理念已经非常超前，他们自己也会给人工智能提出了一些需求，这是时代进步的体现。”

研究型的医疗机构应注重智慧医疗的发展，要打好技术跟医疗的配合牌。通过人工智能可以实现远程医疗，或采用虚拟现实、增强现实技术来做一些手术，在我国现有的医疗资源分布情况下，可以尽量将资源扁平化以及高效流通起来，把更多的病人治疗或照顾的更好。（李凌宇）