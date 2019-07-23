贩卖“焦虑”的婴幼儿营养保健品你“中招”了吗？

● 专家表示，婴幼儿营养保健品的功效并没有宣传的那么“神奇”，现在很少有孩子会营养不良，出现营养不良也多是由本身所患有的基础疾病所造成的，如果是疾病引起的，那么营养保健品并不能代替药品。

● 婴幼儿营养保健品商家设计的是一种贩卖“焦虑”的商业逻辑，缺乏正确权威的引导，商家的宣教就等于先入为主，在家长心里种下“焦虑”，家长就会在这种“焦虑”的驱使下购买产品。

近年来，随着人们生活品质和健康意识的提升，特别是对育儿重视程度的不断提高，铺天盖地、种类繁多的婴幼儿营养保健品在对其功效的过度宣传下，迅速激发了年轻家长们的购买欲望，且服用人群愈显低龄化。而“缺什么补什么”的基本道理，也渐渐被“给孩子吃保健品就一定健康”的错误理念所取代。

对婴幼儿来说，营养保健品日常是否可以随意添加、长期服用？乱补会产生哪些副作用？这类产品的宣传和售卖又存在哪些问题？带着种种疑问，中国妇女报·中国女网记者通过实地探访母婴店、咨询多位儿科医生和业内人士等，希望能帮助家长们获得更为科学的指导和建议。

“天花乱坠”的宣传

在搜索网站上输入“婴幼儿营养保健品”，出现的信息大致可归为两类。一类是关于各类产品“天花乱坠”的广告宣传，另一类则是一些儿科医生和业内人士“苦口婆心”的忠告：“不要再给宝宝乱吃营养保健品了。”

虽然专业人士的告诫有理有据，但仍挡不住部分家长“狂热”的购买欲望。记者在某电商平台上搜索同样的关键词后，以补充钙铁锌、DHA、益生菌、多种维生素等为主要功能的各类针对婴幼儿的产品一应俱全，产品名称中均有提高增强免疫力、预防近视、改善记忆力等描述，且价格不菲。

点进其中一款进口婴幼儿藻油软胶囊产品的链接后，记者看到，该产品月销量超过2000件，一位顾客在宝贝评价中写道：“老大小时候一直吃的这个，现在给二宝准备。X猫直营的比较信得过。”而另一款某品牌婴幼儿鳕鱼深海肝油软胶囊的月销量则超过了5500件。

记者对相关产品链接仔细翻看后发现，如此高的销售量在电商平台上并非少数，而消费者们在产品评价中普遍关心的是产品的真伪，而非产品的成分以及功效是否真正适合婴幼儿。

为进一步了解这些婴幼儿营养保健品的售卖情况，记者来到位于北京市朝阳区青年路上的一家母婴用品店。走进店内，记者很快便看到设在显著位置的婴幼儿营养保健品柜台。当记者拿起之前在电商平台上搜索过的一款进口婴幼儿藻油软胶囊产品后，一位售货员马上向记者展开推销。

该售货员表示，这款藻油软胶囊新生儿出生15天后便可直接剪开服用，有助于大脑和视网膜发育。记者看到，该产品注明每粒含DHA100毫克，但并未注明适合哪类人群，也没有针对不同人群的用法用量建议。售货员则表示：“包装上画着一个小宝宝，那小宝宝肯定能吃。小孩一天吃一粒，大人吃得多。”这样一款标榜进口、适合婴幼儿、两个月用量的产品，售价为558元一盒。

众所周知，所有经过国家药监局批准获得批准文号的保健品，才能在包装上标上“小蓝帽”标识，没有这个标识，就不能自称保健品。但记者注意到，摆在婴幼儿保健品柜台上的几十种产品中，有“小蓝帽”的产品仅为个别。该售货员则表示，“没有‘小蓝帽’，是因为商家没有去申请。”

针对这些产品的用法用量，该售货员的介绍则更加“随心所欲”。针对一款婴幼儿益生菌产品，她表示：“没有腹泻等症状也可以吃，只是吃法不一样、疗效不一样。比如腹泻就是餐前空腹吃。要想提高免疫力就随餐、餐后吃。”

得知记者的孩子并没有吃过上述产品时，她“神秘”地分享心得：“吃过这个（营养保健品）的宝宝跟没吃过的真的不一样。从眼睛就能看出来，吃过DHA的孩子眼睛都特别明亮。”并建议记者“趁着孩子还小，赶紧给孩子吃上”。

乱吃可能适得其反

婴幼儿是否需要服用营养保健品？乱补又会产生哪些副作用呢？

在前不久播出的一档育儿节目中，当主持人问现场嘉宾，有没有不给孩子吃保健品的，一位嘉宾回答：这必须得吃啊。并表示带孩子去一些人多复杂的场所时，会提前给孩子补充益生菌以提高免疫力。

听到这样的回答，被邀请参加节目的儿科医生、《虾米妈咪育儿正典》作者余高妍显出一脸无奈。“理论上来讲，是不是应该缺什么补什么？但现在正常人也在疯狂地补益生菌。”她解释道，“其实益生菌到达肠道的时候已经生存不了多少，大部分被胃里的消化酶杀死了，所剩无几，即使补对了，也是杯水车薪。”

对于家长的乱补行为，北京大学第一医院预防保健科主任梁卫兰也持反对意见。“现在儿保正规推荐婴幼儿补充的只有维生素AD，补钙则要根据情况。孩子如果辅食加得不好，会导致缺铁性贫血的发生，要在医生指导下补充铁剂。但医院推荐的治疗性铁剂含铁量较高，而药店、母婴用品商店出售的铁剂一般口感好一些，但铁元素含量较低。”

“家长总担心孩子缺什么。其实很多问题并不是缺什么，而且缺什么也不是一下就能查出来的。”采访中，梁卫兰并不建议家长在孩子没有任何症状的情况下长期给孩子服用各类营养保健品。“如果小孩表现为肠道功能紊乱、便秘、腹泻等，可以适量补充益生菌。生病时，由于食欲不好等造成免疫力偏低，可以适量补充多种维生素或维生素C帮助恢复，但都不推荐长期吃。”

在梁卫兰看来，婴幼儿营养保健品的功效并没有宣传的那么“神奇”，“现在很少有孩子会营养不良，出现营养不良也多是由本身所患有的基础疾病所造成的。如果是疾病引起的，那么营养保健品并不能代替药品。”

“微量元素，归根到底对人体健康的影响也是相对比较微小的。甚至一些元素同补时，还会产生拮抗作用，对人体会产生一些伤害。”余高妍告诉记者，营养保健品并非完全无害，乱吃对提高免疫力可能适得其反。

她建议：“重营养补充轻均衡营养就是本末倒置，应该重视家庭的餐桌，在天然食物中找到健康，而不是去追求‘元素周期表’和‘英文字母表’。如果真的缺乏某种元素，通常首选通过食物补充，这是最安全、最有效的途径。”

贩卖的是“焦虑”而非健康

然而，在婴幼儿营养健康品这一迅速扩张的巨大市场面前，科学的声音总是易被淹没。

据尼尔森母婴消费者调研数据显示，2017年有42%的父母在宝宝0~3个月阶段第一次购买婴幼儿营养保健品，2018年这个数字已提升到48%。

2019年2月，第一财经商业数据中心（CBNData）联合天猫国际发布《2018跨境进口消费洞察报告》，其中数据显示，在整体进口婴儿食品消费中，基础奶粉占比逐渐减少，而营养品占比快速提升。

“在如今的母婴实体市场，由于奶粉普遍不挣钱，所以婴幼儿营养保健品卖得最火。”一位母婴行业业内人士向记者透露，“中国母婴消费者对于营养品的认识是不全面的，也是被动的，并且缺乏科学、专业的营养指导和建议，导致在产品选择上存在一定的盲目性。再加上一些商家主要靠营销、玩噱头起家，通过夸张的宣传，让家长觉得吃了就能包治百病。”

一位网友曾在微博上表示：“医院的儿保医生让我给宝宝吃某品牌益生菌和DHA，这让我很难理解。”

对于这些问题，余高妍表示：“老百姓没有知识储备、没有辨别能力，需要有正确权威的引导，否则很容易被商业宣传洗脑。”

在余高妍看来，婴幼儿营养保健品商家设计的是一种贩卖“焦虑”的商业逻辑。缺乏正确权威的引导，商家的宣教就等于先入为主，在家长心里种下“焦虑”，家长就会在这种“焦虑”的驱使下购买这些产品。“貌似缓解家长的焦虑，但并不等于对孩子的健康有帮助啊。”