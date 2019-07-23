一“烟”难“禁”为哪般

谁敢在故宫里抽烟？这几天，两名在故宫博物院休息区内吸烟的男子，一边叫嚣一边吞云吐雾的丑态视频引发了网友的一致指责。北京警方随后以扰乱公共场所秩序为由对涉事3人分别作出罚款200元的处罚，3人表示认错悔过，并向公众真诚道歉。

《北京市控制吸烟条例》中明确规定，工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟，对社会开放的文物保护单位的室外区域禁止吸烟。去过故宫游览的游客都知道，故宫博物院严禁携带火种进入，并在入口处设置打火机存放点，用于游客自弃火种。作为举世闻名的世界文化遗产，在这组世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群中禁烟应属常识。心存敬畏才能知止而不乱为，法律法规不容挑战。然而，两名男子为了在网络上博热度、吸引眼球，竟私藏违禁品并在公共场合吸烟，其挑衅法律法规、违反公共秩序的行为，实在令人愤慨，也应受到严惩。

习惯的养成绝非一朝一夕。公共场所吸烟的新闻之所以屡见不鲜，本质上还是一些吸烟者对于禁烟没有内化于心、思想上缺乏足够重视，自律自纠便成为一句空话。

自律如此之难，对执法提出了更高的要求。在法国，为了落实禁烟条例，政府曾在全国部署了17万余名“香烟警察”，在公共场所巡逻执法，违规吸烟者将被罚款。此外，欧美许多国家都有关于控烟的严苛法规。相比之下，尽管我国许多城市推出了“史上最严”控烟条例，但在执法上还是显得“温柔”。

控烟，还需要动员整个社会的力量参与监督。经营场所的管理者应主动制止顾客的违规吸烟行为、办公场所内也应对同事室内吸烟的举动及时劝诫……让公众互相监督、共同参与控烟成为一种社会风气。

前不久，知名演员孙红雷因在北京餐厅室内吸烟而向公众道歉；今年5月，知名组合成员之一的王源也因与朋友聚餐时于室内吸烟而被处罚。如果说明星是由于其社会关注度高而更易成为焦点，那么对于大众来说，身处大大小小的禁烟区域，每天还有多少违规吸烟的案例正在发生？

客观来说，北京控烟条例颁布实施4年来，首都的无烟环境得到了明显改善，公共场所违法吸烟现象比率下降了85.8%。然而，北京“史上最严控烟”之下，控烟形势仍旧非常严峻，对违规吸烟危害性的认识还应进一步引导，容不得丝毫松懈。

吸烟对身体的伤害已无需多谈。但不少人并不知道的是，室内吸烟后还会在家具、地板、地毯，甚至墙壁窗帘上遗留“三手烟”，同样会对之后房间使用者的身体造成危害。这种“无形中的伤害”影响持久却远未得到足够防范。

日前印发的《健康中国行动（2019—2030年）》中明确指出，到2022年和2030年， 要逐步在全国范围内实现室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面禁烟。这意味着范围更广、尺度更严的控烟行动已经在路上，且离我们越来越近。