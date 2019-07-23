中国器官移植随访平台上线

据新华社电 （记者黄筱）器官移植术后复诊成本高、患者随访管理碎片化……针对器官移植术后管理面临的痛点，近日，中国器官移植领域的多位医学专家与阿里健康共同搭建的器官移植随访创新平台正式上线。

中华医学会器官移植学分会主任委员石炳毅表示，器官移植患者的术后长期随访、跟踪管理与患者的存活率密切相关。随着国内器官移植技术水平的成熟，移植手术量呈现逐年递增的态势，但患者定期随访面临诸多现实困境，而通过电话或其他互联网社交工具等传统方式的随访，不仅不利于患者隐私的保护，也给患者的院外管理带来了挑战。

“每次随访，都要往返于黑龙江与天津之间，蛮痛苦的，再加上很多时候一忙起来，就会错过本来预约好的随访时间。”在天津第一中心医院成功接受肝移植手术的病人黄伟国（化名）表示。

在上海交通大学医学院附属仁济医院副院长夏强看来，每次随访中，整理和调阅病人病历都会耗去医生很多精力，纸质化、碎片化的患者档案及资料也不利于后续病历的结构化及移植领域相关学术研究的推进。

器官移植随访创新平台的上线，使患者有了一个可时时沟通的口袋远程复诊工具：用支付宝扫描线下就医时医生提供的二维码，即可一键关注专家团队，患者可在任何地方与医生在线沟通交流，定期通过专业量表反馈恢复状况，还可随时拍照上传报告，及时获得医生专业建议。

阿里健康互联网医疗总监董宇介绍，依托支付宝的人脸识别功能及阿里云等强大的基础能力，有效地保障了数据安全和患者隐私，此外平台还通过大数据处理系统，为不同地区的医院实现数据标准化格式存储，为医生提供全面、高质量的研究案例和数据，在保障患者数据安全的基础上大力促进移植领域科研发展。

中国人体器官捐献管理中心捐献服务部副部长高新谱介绍，器官移植随访创新平台先期已在天津市第一中心医院试点，杭州、上海、郑州、成都、长沙等多地的区域器官移植医疗机构也将陆续落地，为移植患者带去更多便利。