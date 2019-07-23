健康中国必须是无烟中国

7月22日，健康中国行动推进委员会办公室召开发布会，相关专家就如何加强控烟履约工作，创建无烟中国进行解读。

三类职业人群要做出表率

“控烟行动确定了行动目标，并提出个人和家庭、社会、政府3个层面应采取的主要举措。”国家卫生健康委规划司司长毛群安说，具体主要有6个指标，可简化为“1、2、3”：1个政府工作约束性指标，即到2022年要基本实现把各级党政机关建设成无烟机关。2个预期性指标，一个是到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%；另一个是全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上。3个倡导性指标，一是提倡个人戒烟越早越好，什么时候戒烟都不晚；创建无烟家庭，保护家人免受二手烟危害；二是领导干部、医务人员和教师发挥控烟方面引领作用；三是鼓励企业、单位出台室内全面无烟政策，为员工营造无烟工作环境，为吸烟员工戒烟提供必要的帮助。

“个人和家庭、社会、政府都要担负起健康的责任，控烟行动也是从这3个层面部署开展。”毛群安说，第一个层面是个人和家庭，这是最基础的，每个人都是自己健康的第一责任人，而家庭是社会中的最小单位。作为个人，要充分了解吸烟和二手烟暴露的危害，不吸烟者不尝试吸烟，吸烟者尽早戒烟；领导干部、医务人员和教师等职业群体要做出表率。要努力创建无烟家庭，让家人免受二手烟危害。

“第二个层面是社会。”毛群安说，要提倡无烟文化，积极利用卫生健康主题日深入开展控烟宣传；关注青少年吸烟问题，为青少年营造远离烟草的环境；动员企事业单位、居（村）委会、社会组织和个人共同参与到控烟工作中来，营造建设无烟环境的良好社会氛围。

第三个层面是政府。中国疾病预防控制中心党委书记李新华介绍，自2013年年底中央办公厅和国务院办公厅联合发布《关于领导干部带头在公共场所禁烟事项的通知》后，近几年，我国“无烟政府机关”建设初见成效。《2018年中国成人烟草的调查》结果显示，政府大楼有人吸烟的比例已从2010年的58.4%降到了2018年的31.1%。

李新华说，今年3月，国家卫生健康委将“无烟政府机关”建设作为2019年全国31个省（区、市）控烟工作的重点内容。中国疾控中心从技术层面上制定了“无烟机关”的标准和实施策略，并开发了“无烟机关”创建指南和工具包，通过组织经验交流与学习观摩、明察暗访等举措确保创建工作的落实。李新华透露，下一步将探索将无烟环境建设纳入卫生城市和健康城市创建的具体路径，同时，将“无烟机关”建设与党群建设工作有机结合起来，通过建设“无烟机关”发挥党员干部模范遵守公共场所、工作场所禁烟规定的表率作用。

控增量，从娃娃抓起

“要实现吸烟率的下降，一定要阻止青少年尝试烟草。”毛群安说，“但电子烟恰恰以时尚的方式吸引青少年，接触电子烟之后，就有可能进一步接触传统卷烟。”

《2018年中国成人烟草的调查》结果显示，使用电子烟的人群主要以年轻人为主，15岁～24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%。值得关注的是，与2015年相比，听说过电子烟、曾经使用过电子烟，以及现在使用的比例均有所提高。

毛群安表示，电子烟的危害问题应引起高度重视。国内外研究均显示，电子烟产生的气溶胶含有许多有毒有害物质，其各种添加剂成分也存在健康风险。许多电子烟产品所含的尼古丁浓度标识模糊，容易导致使用者过量吸食，同时，电子烟器具也存在电池爆炸、烟液渗透、高温烫伤等安全风险。毛群安透露，目前国家卫生健康委正会同有关部门开展电子烟监管相关研究，计划通过立法的方式，对电子烟进行监管。

“影视剧中的吸烟镜头对青少年尝试吸烟同样有诱导作用。”中国控制吸烟协会副会长廖文科说，影视明星吸烟对青少年的影响很大，该协会自2007年以来连续11年对年度国产热播影视剧中的烟草镜头进行监测。数据显示，烟草镜头的个数整体呈下降趋势，较2007年，电影下降47%，电视剧下降82.2%。

“但是，我们也要看到问题。”廖文科话锋一转说，2018年的监测结果显示，有吸烟镜头的电影比例仍高达86.7%，就是说还带有普遍性。”廖文科认为，广电部门应进一步加大监管力度，严格控制电影电视中烟草镜头的出现。市场监管部门要禁止学校周边设置烟草销售点，禁止向未成年人销售烟草制品。还有，“现在互联网中烟草广告打擦边球的现象比较普遍，对此要严肃查处，加大监管力度，不要让互联网烟草广告成为法外之地”。

此外，毛群安谈到，《烟草控制框架公约》明确提出，烟草税收和价格措施是减少烟草消费的有效措施。2015年，财政部、国家税务总局联合发文，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税，这是自1994年以来我国对卷烟消费税进行第四次政策调整，并首次实现税价联动。当年卷烟销量较2014年下降2.4%，这是中国近20年来卷烟消费量首次下降，充分反映了提高卷烟消费税和价格在抑制烟草消费上的积极作用。

2015年提税后，我国卷烟税占零售价格的比重从之前的52%提高到56%，但与世卫组织建议的70%相比，还有一定差距。2018年中国成人烟草流行调查结果显示，50%的吸烟者购买每包烟只花费不到10块钱，相对于经济的发展速度，吸烟者对卷烟的购买能力增加，卷烟变得越来越“便宜”。“国家卫生健康委作为组长单位一直非常关注烟草税价相关研究。下一步，将继续推动相关部门利用税收、价格调节等综合手段，提高控烟成效。”毛群安说。