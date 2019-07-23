控烟行动要敢于啃硬骨头

中国是烟草生产第一大国，也是第一消费大国，这种“第一”不是荣耀。烟草消费扩张态势如不遏止，我国控烟形势就难以大幅改善。我国烟草税收占其销售价格的比例为59%，仍远低于75%的世界平均水平。利用税收杠杆，让烟价“贵”起来，是降低烟草消费的必要手段，各有关部门应该协调一致，早日行动。

7月22日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，解读“健康中国行动”之控烟行动有关情况。国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，卫健委支持通过税收手段降低烟草消费，将会同有关部门进一步研究税价调整可能性。据介绍，2015年我国进行了一次烟草税价调整，通过税价调整，降低了烟草消费量。（相关报道见A3版）

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，预防是最经济最有效的健康策略，而控制烟草危害，是减少疾病最有效的预防措施。烟草烟雾中有多种已知致癌物，几乎会对人体的各个脏器造成损害，烟草的使用是心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病以及糖尿病等非传染性疾病的主要危险因素。近日，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》明确提出实施控烟行动，推动个人和家庭充分了解吸烟和二手烟暴露的严重危害，研究利用税收、价格调节等综合手段，提高控烟成效。

“健康中国行动”之控烟行动，首先明确要打好组合拳，提出个人和家庭、社会、政府三个层面应该采取的主要举措。在要求三者都要担负健康责任的同时，此次控烟行动还特别强调，要对公务人员、医务人员和教师这三个人群提高要求，严格遵守工作场所禁止吸烟的规定。控烟行动还给政府工作提出约束性指标，到2022年，各级党政机关要基本建成无烟机关。

“健康中国行动”是一项系统工程，需要全社会共同努力，在控烟组合拳之中，强化公共场所控烟监督执法，尤其不能缺位。要采取立法等一切办法，在公共场所特别是室内工作场所、公共交通工具上禁止吸烟，同时要解决一些地方监督执法不到位问题。北京市2015年实行被称为“史上最严控烟令”的《控制吸烟条例》，对室内场所实施控烟，公共场所禁烟带动戒烟人数明显增加，4年来北京减少了几十万烟民。实践证明，通过立法以及严格执法，可以取得良好的控烟效果。

“健康中国行动”之控烟行动，不仅要打出绵密组合拳，更要敢于啃硬骨头，一些过去想做而没做成的事情，在这次总体行动中必须有所建树。烟草包装上印图形警示是有效的健康教育手段，把“腐烂的肺”“漆黑的牙齿”等警示图片印在烟盒上，可以明显遏制烟民的吸烟冲动。然而，这项行之有效的控烟良策，在国内至今难觅踪影。香烟包装盒精美依旧，一些所谓的文字提醒也成了点缀，甚至给烟草增加了几分“神秘感”。无论存在何种困难和阻力，“警示图案上烟包”等控烟措施必须尽快落地，健康中国的进程中，容不得畏难不前、得过且过。

中国是烟草生产第一大国，也是第一消费大国，这种“第一”不是荣耀，而是“健康中国行动”前进的绊脚石。烟草消费扩张态势如不遏止，我国控烟形势就难以大幅改善。目前，我国烟草税收占其销售价格的比例为59%，仍远低于75%的世界平均水平。利用税收杠杆，让烟价“贵”起来，是降低烟草消费的必要手段，各有关部门应该协调一致，早日行动。

打好组合拳，啃下硬骨头，依法控烟任重道远。吸烟严重危害人民健康，在健康中国行动的推动之下，要让公众对烟草危害有更进一步的认识、更积极的行动。“健康中国行动”之控烟行动，是引导群众建立正确健康观，形成良好生活方式、生态环境和社会环境的重要一招。有效推进控烟行动，将为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。