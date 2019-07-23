“癌症之王”胰腺癌到底有多可怕？

您听说过胰腺癌是“癌症之王”的说法吗？近日，笔者在医院随机采访了几位市民，大部分市民对胃癌、肺癌、肝癌等常见癌症有所了解，但对胰腺癌的认识却较为陌生。

胰腺癌为何叫作“癌中之王”？这与它起病隐匿难以早期发现、转移率高、难以治疗死亡率高有关。美国作家埃德加·斯诺、《人鬼情未了》男主角帕特里克、歌王帕瓦罗蒂、九段棋手陈祖德等大家所熟知的人物，尽管声名显赫，也拥有优越的医疗条件，最后都没能从胰腺癌的魔爪下觅得生机。人们在生活中该如何加以预防胰腺癌？清远市人民医院普通外科二区副主任医师张斌为市民带来一系列科普知识。

80%患者发现病情时已是癌症晚期

胰腺对人体来说至关重要，胰腺具有内分泌和外分泌的作用，外分泌主要是分泌胰液，胰液中含有多种消化酶，辅助消化，内分泌主要是胰岛细胞，具有分泌胰岛素的作用，来帮助稳定血糖，如果胰岛细胞出现问题，就可能出现糖尿病。

胰腺发生癌变的几率不高，但是胰腺癌是一种极为凶险的消化道肿瘤。我国胰腺癌年发病率为5.1/10万，较20年前大幅升高。近年来，在恶性肿瘤5年生存率排行榜上，胰腺癌始终以低生存率高居榜首。胰腺癌的分类中，其中以“导管胰腺癌”恶性程度极高，患者确诊后一年死亡率高达95%—98%，也就是说95%左右的导管胰腺癌患者从确诊到去世不到一年时间，能活过五年的微乎其微。

张斌介绍，胰腺癌的可怕之处之一就在于其发现困难，如果不是刻意做相关影像学和肿瘤标志物的检查，很难在早期确诊。胰腺癌早期症状并不明显，与胃炎、胆囊炎、消化不良的症状很像，患者可能表现出茶饭不思、胃胀痛、食欲下降等症状。由于胰腺癌的发病率比相邻的消化道器官癌变率低，且不被广泛了解，多数人首先不会将这些症状与胰腺癌联系在一起，有时一些基层医院的医生按照常见病治疗，症状在短期也会缓解，但等到患者出现体重下降或出现黄疸时，可能已经进入晚期。

张斌告诉记者，胰腺癌的5年生存率微乎其微，甚至低于10%。清远市人民医院收治的胰腺癌患者中，80%的胰腺癌患者确诊的时候已经是中晚期，其余20%的患者中还有一大部分是癌症已经转移、勉强切除病灶的，只有一小部分是在未转移时进行手术能将病灶切除干净的。所以，如何早期发现胰腺癌患者，扩大未转移患者的比例，是提高胰腺癌治疗效果的关键。

早期发现癌变可通过根治性手术治疗

阿龙（化名）是张斌印象非常深刻的一位患者。2013年，阿龙来到医院做体检，在做CT检查时，发现胰腺有不明占位。张斌建议阿龙做进一步的强化CT复查，检查发现，阿龙的胰腺部位长了肿瘤，幸运的是，这个肿瘤处于初期状态，于是立即转到普外科准备手术。

通过根治性手术，阿龙目前的康复效果非常好。

阿龙是张斌见过为数不多的早期发现胰腺癌的病人。张斌介绍，如果胰腺癌在早期被发现，手术的创伤面积很少，康复效果也比较理想。但如果是晚期病人，手术治疗对患者的腹腔是极具破坏性的。胰腺是一个狭长的腺体，横卧在人体上腹部腹膜后，身体的血液随之流经很容易将其汇聚到肝脏。加上胰腺癌生长较快，胰腺血管、淋巴管丰富，而胰腺本身包膜又不完整，往往早期就发生转移。因此，中晚期的胰腺癌患者在手术时，除了要切除大部分的胰脏以外，同时还需要切除大部分的相邻器官，如胃、肝脏、胆、十二指肠等。“胰腺癌的切除手术，是肝胆外科最大的手术之一。”张斌说。对胰腺癌而言，诊断的“金标准”是CT检查。张斌指出，如今人们对健康有了更多关注，定期体检已成为很多市民的习惯，但是普通体检项目中大多不包含CT，也使得早期胰腺癌患者不容易被发现。

胰腺肿瘤被誉为“癌症之王”，因其具有隐匿性和很大的侵袭性，对药物和治疗敏感度不高，一些人甚至为此放弃治疗，坐等死亡，所以迫切需要新的治疗方法和药物。目前全世界的各大科学研究中心、药物研究所，也正在努力寻找更好的药物和非药物治疗方法，并取得一定的成效，部分已经逐步开展临床研究。

五类高危人群要警惕四大早期症状要看清

高危人群是疾病预防的重点。张斌提醒，符合以下条件之一的，应被列入胰腺癌的高危人群：年龄60岁以上；长期吸烟、饮酒；肥胖，患有糖尿病的人群；饮食习惯吃肉过多、职业精神压力大、接触化学品、接触射线人群应提高警惕；有胰腺癌家族史、患有胰腺炎或进行过胆道手术患者。

张斌说，以上这些高危人群需要提高警惕，进行定期体检，如有不适，应当及时检查。从预防角度来说，戒烟限酒、控制摄入动物脂肪、增加饮食中纤维素摄入、增强化工行业职业暴露工作人员的保护、积极控制糖尿病等，都是预防胰腺癌的有效措施。而除了上述高危人群，张斌提醒，健康人群也不能觉得“高枕无忧”，有必要了解早期胰腺癌出现的症状。

第一，出现不明原因的腰痛、消化不良甚至出现黄疸。胰腺肿瘤部位不同，出现的症状也不同。长在胰头部的肿瘤因为压迫胆管，患者可能出现消化道问题或黄疸；但胰体和胰尾的肿瘤即便到晚期也不会出现黄疸。黄疸的主要表现是，尿液先变黄，呈浓茶色，若病情继续发展，患者皮肤也会出现全身偏黄。

第二，非糖尿病患者出现血糖异常升高。张斌强调，首次出现血糖升高的患者，一定不要想当然地认为得了糖尿病，继发性血糖升高很可能是胰腺出现了问题，这点需要特别注意。

第三，没有刻意减肥，体重却明显下降，要警惕胰腺癌的信号。

第四，感觉身体经常无故疲劳。出现上述症状，不要掉以轻心，应该到专科医院重点检查。

吸烟或会增加胰腺癌患病率

虽然目前对胰腺癌的发病机理尚不完全清楚，但从临床病例还是可以获得一些防癌的经验教训。据上海地区的一项研究表明，电工、电磁领域、金属工人、工具制造者、铅管工人和焊工、玻璃制造者、陶工、油漆工、建筑工及女性棉纺工人的胰腺癌发病率较高。长期接触氯化烃、镍及其化合物、铬、多环芳香烃、有机氯杀虫剂、硅石和脂溶剂者发生胰腺癌的风险性增加。

国内外大量前瞻性研究及病例对照研究表明，吸烟者较非吸烟者胰腺癌死亡危险增加1.6—3.1倍，吸烟量的多少与胰腺癌的发病呈正相关。可能烟草经吸收后，无活性的物质可在肝脏中代谢成为致癌物质，这些物质经胆汁排出，通过反流进入胰腺，在一定作用时间后致使导管上皮癌变。所以，不管是主动吸烟者还是被动吸烟者，为了降低胰腺肿瘤的发生率，最好还是远离香烟。最近一项研究显示，槲皮素、山奈酚、杨梅酮等多种黄酮醇对胰腺癌具有一定的防治作用，尤其对于吸烟者来说，作用可能会更明显。黄酮醇广泛存于蔬菜水果中，要想预防胰腺肿瘤，应该适当增加水果蔬菜的摄入量。同时，高糖高蛋白的不健康饮食、慢性胰腺炎等因素也都会增加患癌风险。