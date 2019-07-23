凉茶有“特效”？ 小心加了“料”！

近日，广州白云警方联合市场监管部门等有关单位，破获了一宗生产、销售有毒、有害食品案件，依法查处了一间生产销售含有违法添加药品的凉茶铺，抓获了两名涉案嫌疑人。

白云警方接到区市场监管部门转来的线索，位于太和镇龙归的一间凉茶铺出售的凉茶，可能存在非法添加药品的非法行为。对此，白云警方食品药品与环境犯罪侦查大队联合松洲派出所出动警力，与相关执法部门一同对该凉茶铺进行突击检查。民警在现场发现，除了该店铺在售的“特效感冒茶”“特效止咳茶”“特效咽喉茶”“特效口腔茶”等成品凉茶及原料包外，还有一批可疑粉末。警方依法将该凉茶铺店主谢某（女，35岁）及店员曾某（男，34岁）带回协助调查，同时将现场查获的成品凉茶和可疑粉末抽样送权威部门进行检验。

检验结果显示：可疑粉末中检出乙酰氨基酚、醋酸地塞米松、马来酸氯苯那敏、布洛芬及水杨酸等西药成分。在几款“特效”凉茶中，根据其“效果”不同，也检出分别含有以上一种或几种西药成分。这些西药成分都属于国家明令禁止在食品饮料中添加的有毒有害物质。

据谢某供述，其在经营凉茶铺过程中，发现有不少人出现感冒、咽喉不适等症状时，为图省事，他们会买凉茶饮用进行缓解。为提高凉茶销量，谢某设法购买了西药粉末，让店员曾某倒入熬制好的凉茶内，增强“药效”以吸引更多的顾客。

目前，谢某和曾某因涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪，被检察机关依法批准逮捕，案件仍在进一步侦办中。