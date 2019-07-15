多数人不宜喝凉茶  消暑可饮食疗汤水

夏季，暑热难耐，很多人都喜欢喝传统凉茶消暑。但随着人们生活与工作模式的改变，中草药所制凉茶已不再适宜大部分都市人，不妨用不放糖的茶饮来代替传统凉茶，更好喝也更方便。

大多数都市人不宜喝凉茶。传统的凉茶是将药性寒凉、能解人体内热的中草药熬制出来的植物性饮料，以广东凉茶最为出名。但正是“药性寒凉”“解内热”的普遍凉茶特性，决定了它不再适合大部分都市人用作夏天保健养生。

夏天再热、室外温度再高，都市人大多早出晚归，白天整日在凉爽的空调房里工作，晚上回到家也是“冷气”伺候，在空调的帮助下夜夜安睡。这样的生活和工作模式下，几乎很少受到那种大自然热气的浸染，所以体内没有以往人们那种暑气；相反，可能积聚了不少寒气，稍有不慎，反而容易受凉感冒。因此，白天空调房办公，晚上空调房睡觉的人们，不建议常喝凉茶，以免导致体质偏颇、抵抗力下降而生病。

此外，糖尿病患者、需要减肥或控制体重者更要慎喝凉茶。一般凉茶都比较苦寒，常常会放较多的糖去调味，务必少喝。随便一盒250ml的市售凉茶饮料含糖量都在20克左右，约相当于喝咖啡时好几包砂糖了。

草本凉茶不妨改为“食本凉茶”。即使人们体质改变，内火少了，但夏天酷暑难耐，该喝什么饮料养生呢？不喝中草药熬制的凉茶，可以改喝“食本凉茶”。

建议自己在家用常见的食材做一些老少皆宜、不那么苦寒的“凉茶”，比如陈皮绿豆水、冬瓜薏米水、甘蔗马蹄水、枸杞菊花水等。为了达到更健康的效果，这类茶饮可以不放糖，直接饮用；为了达到美味且清润的效果，放点蜂蜜也不错。

室外作业或在外奔忙者可偶尔喝凉茶。传统凉茶依然有它的适用人群，也就是那些夏天仍然在室外作业，或者在外奔波忙碌的人们，偶尔来点凉茶降降身体的暑气确实是不错的。最好应喝本地凉茶铺自己当天熬制的温热凉茶，其糖分和添加剂相对少一些。如果去超市购买，最好选择常温的罐装凉茶，不要选冰箱冷藏的，以免损伤脾胃。