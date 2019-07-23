自然医学发表北大第三医院乔杰院士团队多囊卵巢综合征最新研究成果

据北京大学第三医院消息，7月22日，国际权威学术期刊《自然医学》（Nature Medicine，IF：30.641）在线发表了北京大学第三医院乔杰院士团队与北京大学医学部基础医学院姜长涛研究员团队的合作研究成果。该论文题为“Gut microbiota-bile acid-interleukin 22 axis orchestrates polycystic ovary syndrome”（“肠道菌-胆汁酸-IL22轴调控多囊卵巢综合征发病”）。

多囊卵巢综合征（Polycystic Ovary Syndrome, PCOS）是一种临床表现高度异质性的内分泌代谢紊乱症候群，是育龄妇女无排卵性不孕最主要的原因，以高雄激素、排卵异常和卵巢多囊样改变为特征，常伴发胰岛素抵抗。其发病机制仍不清楚，缺乏病因学治疗手段。此研究成果是从临床问题出发，揭示了肠道菌群紊乱作为重要危险因素，促发PCOS的新机制。

据介绍，研究人员发现，PCOS患者肠道普通拟杆菌（B. vulgatus）丰度的显著升高，是导致其肠道菌群异常的首要因素。肠道菌代谢产物胆汁酸甘氨脱氧胆酸（GDCA）与牛磺熊去氧胆酸（TUDCA）的水平明显降低，并与B. vulgatus丰度呈负相关关系。PCOS患者的肠道菌移植或者给予B. vulgatus菌种重塑小鼠肠道菌群后，呈现PCOS样表型，且伴随着肠道免疫因子IL-22的水平下降。给予PCOS样小鼠胆汁酸GDCA或IL-22治疗后，可显著改善激素异常、动情周期紊乱、卵巢多囊样变、生育力下降与胰岛素抵抗。

机制研究揭示，胆汁酸通过激活肠道3型固有淋巴细胞（ILC3）的GATA3通路刺激IL-22分泌，进一步促进白色脂肪棕色化以及抑制卵巢局部炎症，进而改善PCOS样表型。

肠道菌群-胆汁酸-IL-22调控PCOS新机制模式图（图片来源：北京大学第三医院）

该研究以肠道菌代谢产物调控机体肠道免疫的机制研究为切入点，深入探讨肠道菌—胆汁酸—IL22轴在PCOS发病中的关键作用。阐明了肠道菌与胆汁酸调控肠道ILC3细胞分泌IL-22的新机制，为防治PCOS提供了新视角。

（图片来源：北京大学第三医院）

北京大学第三医院齐新宇博士、北京大学医学部基础医学院云楚宇博士为本文共同第一作者，北京大学第三医院庞艳莉副研究员、北京大学医学部基础医学院姜长涛研究员和北京大学第三医院乔杰院士为本文共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、科技部十三五计划、北京大学临床+X等基金资助。