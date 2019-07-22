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夏季经常吃宵夜 小心给身体带来这几大危害

2019年07月22日16:58 来源：新华网

火热的夏季，喝酒、吃宵夜成了生活的标配。但是，放纵之后给身体带来的伤害也不容忽视。经常吃宵夜会给身体带来哪些危害呢?

容易引发胃病

晚上吃宵夜会增加我们的肠胃负担。如果晚上还要进行肠胃蠕动消化，肠胃就不能够得到很好的休息，胃黏膜的修复工作就会非常的不顺利。并且，晚上是休息的时间，这个时候吃宵夜会导致食物长时间停留在我们的肠胃中。时间一长，容易导致胃黏膜出现各种病变，身体的抵抗力也会下降。

影响记忆力

夜间进食几乎让全部的消化器官都开启了工作模式,这样会影响此后睡眠的稳定性。时间长了，还会出现神经衰弱、失眠等问题。而长期睡眠不好是会影响记忆力，从这个角度上说，“夜间进食有损记忆力”也是有一定道理的。

胆固醇增加

晚上如果吃一些高脂肪和高蛋白的宵夜，那么体内的血脂就会出现突然增高的情况，很容易令我们的身体出现冠心病和阳痿等等疾病。

长时间吃宵夜并且吃的比较饱，体内的胰岛素就会加速分泌。长时间如此会导致其他激素的细胞功能出现减退甚至是衰退。

诱发失眠

晚上吃宵夜吃得太饱，容易导致对体内的五脏六腑进行压迫。体内的器官连夜工作，会把紧张情绪传递给大脑，导致大脑兴奋度增强，引起失眠。

形成结石

夜间进食会增加结石发病率。人的排钙高峰期常在进餐后4至5小时，而吃宵夜的人往往吃了就睡。当排钙高峰期到来时，人已上床入睡，尿液便留在输尿管、膀胱、尿道等尿路中，不能及时排出体外，致使尿中钙不断增加，容易沉积下来形成小晶体，随后逐渐扩大形成结石。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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