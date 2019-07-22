如果发现得早，皮肤癌是可以治愈的。患者要经常检查痣的不对称性、边界、颜色、直径和变化，出现瘙痒、结痂和出血，应当立即就医。美国MSN网站健康频道近日总结了7个皮肤癌信号，患者要多加留意。

1.非常突出的痣。注意身上形状和颜色与众不同的痣，或是那些在特殊部位出现的单独痣。如果痣长得很突出，出现问题的可能性比较大，有可能发展为皮肤癌。虽说长个新痣并不意味着是恶性，但随着年龄增长，新痣会越来越少。

2.指甲上有一条垂直的黑色条纹。长在指甲上的黑色素瘤很少见，常被人们误认为是紧挨着指甲底部的血泡。但有这种情况应提高警惕，可能是黑色素瘤。

3.视力问题。就像皮肤上有痣一样，眼底也会出现斑点。只有在眼科检查期间让瞳孔扩张，医生才能发现眼黑色素瘤。只有不到一半的皮肤癌患者会出现这种症状，表现为视力模糊、飞蚊症、虹膜上有一个不断生长的黑点和其他问题。

4.不消退的丘疹。基底或鳞状细胞癌看起来就像是丘疹，几周后也不消退，疼痛无法愈合，或不断复发。丘疹也有可能暂时消失，但没过多久又在相同的位置长出来。当你挤压它的时候，没有脓流出。

5.脚底长痣。脚底或手掌上的良性斑点应时常检查，尤其是新长出来的痣，看是否有变化。脚底的痣，如果因为肢体柔韧性欠佳看不到，可以借助镜子。

6.除痣后发生的一些变化。如果你切除了一个痣，开始看到色素沉着在疤痕外延伸，这是非常令人担忧的，即使原来的痣是良性的。扩散到最初位置之外的痣表明它有恶变的迹象。如果你发现疤痕附近有肿块或凸起，或者感觉疼痛，一定要去看医生。

7.脸颊上有黑点。另一个不太为人所知的黑色素瘤的生长点就是黏膜，包括脸颊、鼻腔、肛门区域和阴道。它们肯定不是日晒造成的，因而要经常自检。▲