牙龈或鼻子出血，赶紧查查肝

主讲人：北京朝阳医院西院感染与肝病科主任 姚 鹏

牙龈或鼻子出血本来是常见的小毛病，人们大多不把它当回事。但如果告诉你这可能和肝病有关，你还能轻松起来吗？

其实，绝大部分牙龈或鼻子出血并非这么严重。一般情况下，牙龈出血常见于牙周炎的早期牙龈炎。鼻出血多是鼻腔炎症，鼻黏膜干燥，毛细血管破裂所导致。年轻人流鼻血也可能与劳累、运动等有关。这些出血症状并无大碍，及时处理就能有效止血。可如果出血频繁，量大且不易止血，就不那么简单了，可能预示着其他系统的疾病，如肝病、血液病、自身免疫性疾病等。

肝病患者的出血往往有多种表现，可能在刷牙时牙龈出血或活动时鼻子出血，也可能吃东西时，食物上出现血痕，这些往往出现在慢性肝病患者中，而重症肝病患者的出血现象更为严重。除了鼻子、牙龈出血和皮肤出现瘀斑外，还可能出现呕血或排柏油样便，女性患者则出现月经过多等现象。

肝病患者为什么会有出血现象呢？这是因为大量的凝血因子在肝脏合成，肝细胞损伤后，肝脏产生凝血因子的功能下降，继而凝血机制发生障碍。肝硬化时患者脾功能亢进，血液机械性破坏增多，导致白细胞减少、血小板减少。当血小板数低于5万/微升(50×10^9/升)时则有出血危险。而毛细血管脆性增加，也可导致流鼻血、牙龈出血、皮下出血等症状。

更严重的出血情况发生在肝硬化失代偿患者。肝硬化患者由于肝小叶内肝窦变窄并阻塞，以致门静脉血流淤滞，引起门静脉压力升高，进而引起食管或胃底静脉曲张。曲张静脉一旦破裂，可引起严重的急性上消化道大出血，往往危及生命，这也是肝硬化最严重、最凶险的并发症之一。临床常表现为呕血与黑便——当出血量小或出血速度慢时，可只有黑便；当出血速度快或出血量大时，可表现为呕血。

此外，重型肝病患者还可能出现“弥散性血管内凝血”，这也是一种严重的出血现象，应该引起十分重视。

因此，即使是简单的牙龈或鼻子出血也不能掉以轻心，尤其是反复出血，应想到很可能是全身疾病的一种表现。慢性肝病患者更应该注意检查身体，一旦出现出血倾向，要及时就诊，频发的出血可能是病情加重的表现。严重的肝病患者如出现皮下出血、便血甚至呕血，更应及时到医院救治，立即止血，及时补充血容量，可以输血小板、凝血因子或新鲜血，以防大量出血危及生命，必要时还可进行手术治疗甚至肝脏移植。