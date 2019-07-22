专家提醒：“三伏贴”虽好但别盲目“跟贴”

三伏天是一年当中阳气最旺盛的时候，人们气血畅达，药物更易深达脏腑。目前，许多中医医疗机构都在开展“三伏贴”服务，越来越多百姓选择通过贴敷达到冬病夏治的目的。专家提醒，临床研究表明三伏贴确有疗效，但并非人人适用，应选择正规医疗机构，在专业医疗人员指导下贴敷，不宜盲目跟风。

“三伏贴”原理是什么

中国中医科学院广安门医院开展“三伏贴”服务60余年。呼吸科主任李光熙介绍，该科“三伏贴”所选穴位为心俞、肺俞、膈俞三穴，心俞、肺俞直接对应心、肺两大脏器，刺激二穴可直接调理脏腑气血，直达病所，膈俞又称“血会”，具有养血和营、活血化瘀等作用。“病之所致无外乎气血不通、气滞血瘀，把药物直接贴敷于体表穴位上，刺激这三大穴位，药性透过皮毛腠理渗透达皮下组织，通过经络贯通运行，直达肺脏经气失调的病所，达到以肤固表、以经通脏、以穴驱邪和扶正强身的目的。”李光熙说，现代医学研究表明“三伏贴”确实可以通过刺激皮肤特定穴位，对人体的免疫功能产生影响。广安门医院呼吸科近三年还尝试了新的外治法，微针法、尤其温控动力促渗法对于慢性咳喘的有效率超过70%。

湖北省中医院开展“三伏贴”服务也有50余年，针灸科主任周仲瑜介绍，冬病夏治是中医理论指导下内病外治的独特治疗方法，有艾灸、穴位贴敷、穴位注射、埋线疗法、脱敏治疗、刮痧法、拔罐法、熏洗法、气雾吸入法等，“三伏贴”是应用比较广泛的方法之一。“我们会根据病人症状，结合舌苔、脉象，在中医理论指导下辨证地选择相应穴位。”

“三伏贴”的疗效也是大众关注的热点。北京市针灸学会曾做过一个长期跟踪调查，以3年为一观察周期，对2014～2016年共1.9万例“三伏贴”患者进行了有效跟踪调查。数据显示，连续3年参加冬病夏治“三伏贴”的患者，其呼吸系统疾病的年发病次数、年急诊次数、住院次数及年哮喘或过敏总天数呈逐年递减。相较于2014年，2016年的年发病次数减少49.5%，年急诊次数减少66.5%，年住院次数减少37.0%，年哮喘或过敏总天数减少54.1%。

北京市针灸学会秘书长黄毅介绍，今年在北京市医疗机构调配使用的“三伏贴”均为正规院内制剂，其有效性、安全性都有临床大样本研究支持，经北京市药品监督管理局认定批准。如首都医科大学附属北京中医医院“温阳化痰穴贴”、广安门医院“消喘膏”、中国中医科学院西苑医院“补肺咳喘贴”均获批准文号。

“三伏贴”适合什么人群

李光熙介绍，三伏贴适合支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎等中医辨证属阳虚为主，或寒热错杂以寒为主的患者。这类患者的常见症状包括咳、喘反复发作，鼻涕、痰液清稀而白，背部怕寒，冬季及受寒后症状明显加重，舌质淡红，苔薄白或薄黄。“我们在临床使用中严格掌握中医辨证分型，必须属于寒证的病人才进行贴敷。”

国家中医药管理局2013年印发的《关于加强对冬病夏治穴位贴敷技术应用管理的通知》中也明确，“三伏贴”主要适用于反复发作的慢性呼吸系统疾病，也可用于以反复发作、冬季加重为临床特点，中医辨证为寒证的其他疾病。严禁为追求经济效益不合理扩大应用范围及应用人群。

哪些人不适合“三伏贴”

周仲瑜提醒，“三伏贴”有禁忌症，有些人群不适合使用。比如体热、火旺、常口干舌燥的人，孕妇、严重心脏病、糖尿病血糖控制不佳、严重肝肾功能不全、恶性肿瘤患者就不适合，皮肤易过敏、皮肤娇嫩、瘢痕性体质的人也应谨慎贴敷，2岁以下的婴幼儿皮肤娇嫩，也不适合。

“三伏贴”贴敷后一般会有一定程度的温热感，甚至会有皮肤刺激反应，极个别病人会有严重水泡等严重的接触性皮炎表现。李光熙解释，这些不同程度的皮肤反应都与“三伏贴”组成以及炮制方法相关。“有严重过敏史的人一定要慎用。贴后忌食生冷、油腻、辛辣食物，不要吃高蛋白、虾蟹类海鲜，贴药当天不能游泳，4~6小时内不要洗冷水澡。”他特别提醒，一定要到正规医疗机构贴敷，谨遵医嘱，不能盲目跟风。

黄毅也提醒，不建议贴着“三伏贴”睡觉，特别是采用仰卧姿势睡觉，容易压迫贴敷部位，加重皮肤刺激反应。

医院开展“三伏贴”应注意什么

广安门医院开展“三伏贴”服务60余年来，每年都对组成药物仔细炮制，严格遵从老一代中医专家所创炮制方法，“每年都进行贴敷试验，确保不会引起严重的皮肤刺激反应。”李光熙介绍，医院在组方、炮制、临床使用环节都有严格的质控。

穴位选择、配方、药材质量都直接关系疗效。湖北省中医院每年都对冬病夏治进行专家论证，从适宜病种、组方、药物配置、穴位选取、体质辨识等方面优化论证。

“‘三伏贴’其实是一种很有技术含量的中医药外治疗法，并不像很多人认为的‘一贴了事’。”湖北省中医院药事部副主任严劲松介绍，三伏贴的制作有严格的要求。首先，处方经过中医辨证论治指导，儿科、针灸科、耳鼻喉科、肺病科、风湿科、眼科、骨伤科、肾病科、脾胃病科、皮肤科、口腔科、治未病中心等会根据自己科室的病种开出处方，并不是“千人一贴”。其次，“三伏贴”药物的用法也有严格讲究，哪些需要炮制有严格限制。“拿白芥子来说，作为一味对皮肤有刺激性的药物，它的含量就有严格的比例要求。更重要的是，辅料的使用也很有讲究，多用嫩姜汁作辅料，有时也会加蜂蜜进行调和。”再次，从加工工艺上来说，药物加工得越细密，对皮肤的刺激性越小。并且还要严格把握用料的洁净度，药粉的微生物含量等，否则出现发泡现象时就易发生感染。最后，要根据各地气候调整处方，比如北京、广东、湖北等地的气候就存在较大差异。

湖北省中医院医务处处长闵晓俊介绍，医院还制定了《“冬病夏治”三伏贴技术操作规范》，规范穴位选择及定位，对贴敷药物组方、剂型、调制作出要求。