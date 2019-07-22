北京回龙观医院今夏开设“网瘾“少年夏令营

网络成瘾问题日益受到大家关注。近日，从北京回龙观医院获悉，该院成瘾医学中心将于8月5日起举办为期6天的“青少年网络健康使用夏令营”。

青少年对新生事物敏感，好奇心强，但自控力弱，容易沉迷网络，影响日常生活、学习、人际关系。2019年5月25日世界卫生组织正式将“游戏障碍”列入精神疾病，同时纳入《国际疾病分类》（ICD-11）。

据介绍，北京回龙观医院成瘾医学中心于2018年10月9日正式成立，是集临床、教学、科研为一体的临床诊疗中心，以收治网络成瘾、游戏成瘾、赌博成瘾等行为成瘾为主。北京回龙观医院成瘾医学中心开设的夏令营旨在帮助青少年建立健康的网络使用方式，预防成瘾行为发生；针对已经沉迷网络的青少年，开展个体化评估和干预。

在夏令营中，北京回龙观医院成瘾医学中心将派出核心成员全程参与，并欢迎家长陪同青少年一同参加。(王世瑶)