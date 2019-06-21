暑期送孩子去夏令营戒网瘾靠谱吗？

不少学生沉迷玩游戏令家长们头疼不已，暑期来临，家长们开始关注那些宣传可帮助孩子戒除网瘾的学校、夏令营。不过这些机构鱼龙混杂，理念也千差万别。

广东省心理学会心理咨询与治疗专委会副主委于东辉表示，目前很多戒网瘾机构以惩戒手段为主，而且真正属于疾病状态的游戏障碍孩子也是少数，家长挑选需谨慎。

玩游戏导致挂科太多休学

“我儿子因为打游戏挂科太多，大四开始不得不休学，他这样的情况能送去网瘾学校吗？”最近，一位读者陈先生向南方日报发来求助信息。

读者陈先生自述，孩子休学后回到家，为了不让他闲出问题，一周安排三四天去自己的修理店帮忙，但其他时间，儿子还是沉迷玩游戏。“好在他去店里帮忙的时候并没有玩手机。”

于东辉介绍，根据陈先生的讲述来看，孩子可能还不属于游戏成瘾的精神疾病范畴，但情况持续下去就很难说。

按照世界卫生组的《国际疾病分类第11次修订本》有关标准，患上“游戏成瘾”精神疾病的人，社会功能会受损，比如不能正常工作、学习和生活，同时，如果不玩游戏，还会出现类似戒烟的戒断症状。

“实际上像陈先生儿子这样情况的学生，很多大学都存在”，华南师范大学心理咨询中心主任李江雪博士向记者坦言，“我们工作中就接触到一些，一般都是辅导员或家长送来的，学生自己不会主动求助。”

长期关注青少年网瘾问题的华南理工大学社会工作研究中心老师陈静也有类似感受，眼下正是毕业季，毕业延期或休学，要付出很大代价。这对他们来说是人生的一道坎，有人能跨过去，一下子成熟不少。

戒瘾学校多以惩戒手段为主

对于家长送孩子去戒网瘾学校、夏令营，于东辉表示，“我经常接收一些戒网瘾学校出来的孩子”，印象比较深的是一个16岁男孩，被父母送进深圳一家所谓戒网瘾学校，孩子在里面挨过打，偷跑出来后就把父亲揍了一顿，然后威胁父母，如果再把他送进去就要自杀。

“据我了解，很多戒网瘾学校都以惩戒手段去管教孩子”，于东辉说，这些学校、机构封闭化、军事化管理。要求学生必须服从遵守机构的规定，违反就要受到惩罚、挨打。当然也有心理辅导部分，但很少，更多是用高压手段强行让孩子感到害怕，进而服从管教。

记者网上搜索发现，相比前几年各种“戒网瘾”学校涌现不同，现在再去看，这些机构、夏令营的宣传中“戒网瘾”字眼已经明显被弱化，取而代之的是“青少年特训”“针对孩子厌学、沉迷电子产品……”“开发大脑发育”等内容。

当记者以家长身份咨询一家深圳少年管教学校问题，工作人员回复：“我们除了戒网瘾，还能让孩子提高学习、开发大脑”，强调的是综合管教孩子。于东辉表示，前两年，有所谓戒网瘾学校出现打死孩子、打伤孩子的不良事件，负面影响非常大。

陈静认为，各种夏令营良莠不齐，让人眼花缭乱，家长很难甄别。“戒瘾夏令营是否能取得如期的效果也有待检验。依靠短期的训练，也许会有一定的改善，但要保持持续的效果也许需要家长孩子和专业人员的不断努力”。

如何选择正规的夏令营

暑假是令不少家长头痛的时期，要上班没时间带孩子，如果把他们丢在家中，又沉迷玩游戏怎么办？在于东辉看来，送孩子去夏令营不失为一种选择，但不要寄希望短短一两个星期孩子就能摆脱游戏，很多游戏成瘾的孩子往往与家庭教育有关，再忙也不能忽视对孩子的陪伴和教育。“和孩子一起放下手机，出去旅行、户外活动，应该是更好的一种选择。”

关于如何选择夏令营，陈静认为有几个可以考虑的地方：

一是可以深入了解夏令营带领者的训练背景和资质；举办方是属于哪个机构，机构的运作是否合法规范；夏令营项目内容的设置是否合理，家长可以根据这些基本要素来判断这个夏令营是否靠谱。

二是如果有可能，家长可以陪同孩子体验一下夏令营基本设置，具体了解夏令营的主要理念和宗旨。

三是充分考虑孩子的需要，可以试着让孩子来谈谈他想要参加什么样的夏令营。如果我们足够信任孩子的内在智慧，孩子就会有能力发展健康的行为模式。开启一种协商和合作的方式能够帮助父母和孩子结成联盟，更有效地面对遇到的问题。

（记者 李劼）