俗话说“一回生二回熟”，很多男性认为，生二胎是水到渠成的事，根本不用去医院提前检查。但很多人忙碌了一两年也没结果，小张就是这样。他今年37 岁，备孕二胎3年未育。平时性生活规律，未采取避孕措施，妻子却一直没怀孕，女方妇科多种检查也未见异常。他说自己肯定没问题，只是迫于“压力”才来本院就诊。但检查结果表明，他的精子总活率仅为18.5%，诊断为少弱精子症。小张很迷茫，万万没想到问题出在自己身上。

有研究显示，1/8的夫妇在要第一胎时遇到问题，但1/6的夫妇会在怀二胎时“卡壳”，可见，第二胎更不容易怀上。临床上，二胎生育也面临更大挑战。

一是年龄问题。通常，男性生育第一胎时相对年轻，血气方刚，精液质量较好。男性生育力随着年龄增加而降低，往往跟泌尿生殖道感染、内分泌紊乱、免疫学因素、精索静脉曲张造成的阴囊温度升高等有关。女性的生育能力也是随着年龄增大而降低，而且大部分女性在绝经前数年就已失去生育能力。因此，不得不承认，随着年龄增大，受孕几率会明显低于年轻人群，妊娠风险也增加。

二是精力有限。想生育二胎的家庭，夫妻精力都在老大身上，往往要照顾他的感受，因此不能像第一胎那样拥有良好的备孕状态。很多怀二胎的女性会感觉这次妊娠更易疲劳。因此，二胎需要提前做好准备，积极与医生配合，注意营养与锻炼，保持身体健康。

针对男性因素引起的不育，我们提出 “以肾为中心，兼顾肝脾”的治精、养精、强精方法。1.治精。对精液参数未达正常标准的，通常分为少精、弱精、畸形精子症等，且伴有临床症状的患者，根据中医理论辨证施治，以提高精液参数，改善症状，称为治精，以补肾为基本治法。

2.养精。经过治精阶段的治疗，患者精子各项指标恢复正常，无临床症状，但女方仍未受孕的，患者应该在继续服用药物的同时，注重生活调理，以防精液参数降低，称为养精。养精需要补益肝肾、食疗养精，避免过食辛辣酒精厚味，以免体内滋生湿热而影响精子质量，可适量服用含锌量较高的贝壳类海产品，因为锌在睾丸发育和精子生成及成熟中发挥重要作用。

3.强精。患者精液参数是在正常值范围，但伴有临床症状的，属于西医的亚健康状态。此阶段根据患者临床症状，治疗上着重调和肾、心、肝，称为强精。强精的理念是治未病，患者病情相对较轻、疗程相对较短，致病因素相对单一。另外，备育时，男性最好清淡饮食、避免久坐、增加锻炼、避免熬夜、保持心情舒畅等。

总之，备育时，如果迟迟未如愿，男性最好先到医院体检，在医生指导下辨证论治，从根本上调精、养精、强精，才能生育出健康下一代。▲