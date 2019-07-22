母乳与辅食有个科学配比表

首都儿科研究所儿童早期综合发展研究室助理研究员 吴 琼

宝宝从6个月开始添加辅食了，这个时候要怎么喂奶呢，想吃就喂还是减少次数？不少妈妈都有疑虑，是不是该给宝宝减少奶量了呢？

世界卫生组织的辅食添加原则是：保持一定频率、按需继续母乳喂养至2岁或2岁以上。母乳可以满足6~12个月婴儿一半以上的能量需求，还可以满足12~24个月幼儿1/3的能量需求和其他多数营养成分需求。同时，母乳能继续提供比辅食质量高的营养素以及保护因子。宝宝患病时胃口通常不好，不愿意吃辅食，这时母乳就是重要的能量和营养来源，同时能够降低营养不良儿童的死亡率。此外，母乳会降低宝宝患急性和慢性疾病的风险。添加辅食后，婴幼儿母乳喂养的频次会降低，因此妈妈们需要注意，应该积极鼓励宝宝吃母乳，以保证母乳的摄入。

6~8月龄宝宝：以奶为主，每天2~3餐辅食。每餐先喂辅食，再以母乳或配方奶补充。喂辅食：刚开始吃辅食的量不会很多，应该以1~2勺（每勺10毫升）开始；随着吞咽和咀嚼能力提升，宝宝吃辅食的量会增加；有些宝宝在每餐开始时会比较愿意吃，但吃了几口后，他会因为咀嚼得累而不愿再吃，那时便以奶补充；如果宝宝的食欲好，可以适当增加1~2次点心。喂母乳或喂奶：奶量应按宝宝的需要而定，按需喂养；一开始的时候不要减少喂奶的次数，随着宝宝吃辅食的量逐渐增加，到了一定时候，奶量可以逐渐减少。

9~11月龄的宝宝：每天约5餐，当中2~3餐以辅食为主。喂辅食： 大部分8~9个月的宝宝可以用辅食来取代1~2餐奶；每天吃2~3次辅食作为正餐；给宝宝1~2次水果或点心作为加餐。喂母乳或喂奶： 奶量应按宝宝需要而定；每天约2~3次，600~800毫升，减少喂奶的次数一般从日间开始；若吃奶太多太频密，宝宝会减少吃正餐的胃口。

12~23个月的宝宝：每天约5餐，当中3~4餐以辅食为主。喂辅食：大部分12~23月大的宝宝，可以跟大家吃一样的菜和饭了，但需要切得稍微细一点，口味清淡一些；每天吃3~4次辅食作为正餐；给宝宝1~2次水果或点心作为加餐。喂母乳或喂奶：奶量应按宝宝需要而定；每天约2~3次，约400~500毫升，减少喂奶的次数一般从日间开始。

不同月龄宝宝奶量和辅食配比有一个详细的表格（如图），供家长们参考使用。