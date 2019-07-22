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王宁利：眼科疾病早防早治，致残致盲可减少80%！

王振雅 林敬

2019年07月22日15:30 来源：人民网-健康时报

“2018年全国儿童青少年近视调查结果，青少年近视发病率53.6%，人数达5.3亿。”7月18日，2019医学装备人工智能大会在苏州举行。会议中，北京同仁医院原院长、中国医学装备协会眼科专业委员会主任委员王宁利说，眼科疾病防治形势严峻。

每到暑假，4个老人带一个小孩儿看病成为同仁医院常见情景。由于视力健康引起的家庭与社会的花费巨大。据北京大学中国健康发展研究中心统计，我国视力损害导致的社会经济成本约5568.55~5658.42亿元，占我国GDP约1%，眼睛疾病不仅会造成家庭与个人的损失，也给社会与国家带来巨大的经济负担。

王宁利指出，然而一张眼底影像就可以发现80%的眼科疾病，而80%的眼科疾病早期可防可控。除此之外，俗话说，眼睛是心灵的窗户，一张眼底片子还能反映许多全身其他部位疾病。

目前在眼科领域多从糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性、青光眼、白内障等眼科常见疾病入手，人工智能医学影像判读可以帮助初步筛查、辅助诊断工作。

AI技术给眼科早筛早治提供一个前所未有的机会。王宁利指出，随着技术的不断发展，在人工智能的辅助下，全国范围内眼科疾病早防早治成为可能。如果，我们早期发现早期防治，我国致盲致残的病人最少可以减少80%。

而人工智能发展离不开数据库的建立。王宁利说“北京同仁医院与北京航空航天大学合作，现在已经建立了一个有30万张眼底照片的数据库，是对外开放的。”

王宁利表示，当将大数据、国产的硬件与软件、5G技术、区块链的技术整合在一起的时候，就是中国眼科人工智能时代的到来。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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