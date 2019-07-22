痛经不要习以为常更不要硬扛

浙江大学医学院附属邵逸夫医院妇科张霄杨建华

痛经是在月经来临时，经前、经期、经后发生周期性下腹疼痛、坠胀，并伴有腰酸等不适症状，以致于影响工作及日常生活。痛经分为两种情况，一种叫原发性痛经，是指在第一次来例假的时候就有痛经，疼痛部位在下腹部正中位置。一般1天~3天会逐渐缓解。相对而言，另外一种即是继发性痛经，是由器质性疾病引起的。因素包括：子宫内膜异位症、盆腔炎、子宫腺肌病、子宫肌瘤和先天畸形等。

区别两者，回忆下第一次来月经的时候疼不疼就可以大概加以鉴别。很多女性在月经的时候会有痛经的情况发生，痛经的情况因人而异。有的患者疼痛的程度可忽视，但是也有患者每次痛经都疼得满头大汗，甚至可能要用药才能缓解症状。

痛经“偏爱”哪些女性

原发性痛经的发生主要与月经时子宫内膜前列腺素(PG)含量增高有关，此外还受精神、神经因素影响。继发性痛经最常见的疾病是子宫内膜异位症。顾名思义，该病是因为本来应该在子宫内部生长的子宫内膜跑到别的地方去了，经期在一些异常的位置出血，就会产生疼痛。第二种叫子宫肌腺症，异位的子宫内膜在局部会刺激导致子宫壁的增厚，甚至在局部可能会形成一个瘤样的组织。患者会发生痛经的症状，而且这样的异位产生痛经的严重程度通常是较子宫内膜异位症要重，也会影响到生育。第三种是慢性盆腔炎症，也可能会导致痛经。

生孩子能缓解痛经吗

很多女性在生完孩子后痛经症状较前缓解，甚至消失，但认为通过生育能治愈痛经是不科学的。其实，生育后可能缓解的主要是原发性痛经。因为生育消除了子宫中的某些前列腺素受体点，整个孕期也可能改善了子宫位置的异常。但对于继发性痛经，生孩子并没有任何帮助。患者应该到医院接受正规检查，明确具体的病变部位，进行对症治疗。

应对痛经记住五点

第一，养成良好的生活习惯。在日常生活中，要忌食生冷、辛辣的食物。这些食物在一定程度上会加重痛经。除了生冷、辛辣食品不宜在经期内食用外，女性在经期内要注重保暖，避免受寒、洗冷水澡，并禁止房事、盆浴及游泳，保持外阴、内裤清洁，及时更换卫生巾。

第二，适度运动。一定要尽量多运动。运动对治疗痛经有一定的作用。

第三，中药外敷。对缓解原发性痛经患者的症状，也有一定疗效。

第四，红糖水不是“万金油”。经期很多女性喜欢喝红糖水来调节痛经，其实经期喝红糖水要因人而异。体质虚寒、气血不足的女性可以在经期适量饮用一些红糖水。体质偏热的女性则不宜在经期饮用红糖水，反而可能导致经量过多，增加焦虑感。

第五，不要对止痛药敬而远之。很多人痛经时就默默扛着，拒绝吃止痛药，但其实这是一种误区。如果痛经严重，可能需要口服止痛药。止痛药一般提前两天吃效果最好。因为前列腺素在经期最初两天分泌最多，提前吃能够最大限度地预防前列腺素的分泌和合成。所以对于痛经严重的女性，可以注意记录自己的生理期，提前用药效果最好。需要注意的是，长期服用同一种止痛药，药效会不断减弱，所以要变换药物使用。药应与食物同时服用，以尽量减少副作用。