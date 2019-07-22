给宝宝冲奶粉常见四大误区

武汉市中心医院新生儿科副主任医师姜红

半个月大的宝宝因为呕吐、腹泻被送往医院，医生本以为是肠穿孔，手术时竟发现宝宝的小肠已经发黑、坏死。如果再晚一点治疗，患儿就会被夺去生命。而造成悲剧的原因，竟是因为新手爸妈疏忽大意的一个小举动。

原来，新手爸妈每次冲奶粉时，担心奶稀了宝宝营养不够，因此在规定量上会多加一些，结果造成奶粉浓度和渗透压增加，最终导致宝宝35厘米小肠坏死。新生儿的器官很脆弱，高浓度奶粉会让他们的肠道渗透压失衡，最终导致小肠缺乏水分与营养，甚至出现肠坏死的情况。

家长冲泡奶粉时，常见以下几个误区。

误区1用矿泉水冲更有营养

最好不要用矿泉水冲奶粉。因为矿泉水中增加的微量矿物质元素是根据成人的标准设计的，其含量和比例不适用于新生儿，会增加新生儿的肾脏负担。冲奶粉最好选用煮沸冷却到适宜温度的自来水。有些家长担心，自来水里会有氯化物残留，实际上自来水煮开3分钟，便可除氯。

误区2凉奶热热再喝

泡好的奶在常温下保存不要超过两个小时，在冰箱里不要超过24个小时。在适当时间内的奶，可以加热至45℃左右给宝宝喝，切忌一定不要煮开，或者直接冲兑开水。宝宝喝奶断断续续时，可以使用温奶器进行保温。

误区3在奶粉里加点“料”

不要在奶粉里加“料”，比如放钙片和药物等。有的宝宝喝奶后出现便秘、口臭等情况，家长认为这是上火了，要往奶粉里加点“料”。一般不建议加“料”，尤其是月龄较小的宝宝，加“料”会增加肠道负担。家长可适当喂水，或者改换“不上火”的奶粉给宝宝。此外，宝宝患病服药时，除非医嘱说明，否则家长不可擅自将药物混到奶粉中给宝宝服用。

误区4奶粉越浓越好

要按照所购买奶粉的说明来配置，不是越浓越好。高浓度奶粉会让新生儿的肠道渗透压失衡，最终导致小肠缺乏水分与营养，甚至出现肠坏死的情况。(黄征宇整理)