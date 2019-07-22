中国医学装备大会连续四年在苏举办 带动本地产业快速发展

7月18-21日，由中国医学装备协会主办的中国医学装备大会暨2019医学装备展览会在苏州举行。本届中国医学装备大会主题为“聚智安全应用产业创新，共谋医学装备未来发展”。

据大会上的发言透露，苏州市2018年医学装备产业产值达到了237亿元，同比增长了9.2%。据悉，中国医学装备大会已连续4年在苏州举办，成功带动了苏州本地医学装备产业快速发展。

据中国医学装备协会秘书长李志勇介绍，在为期4天的大会期间，将举办1场主论坛与170余场专题论坛，全面解读相关政策、展示最新成果、探讨发展趋势、开展学术技术交流、分享使用管理经验，举办应用技能竞赛，推动医学装备及人工智能产业快速发展。

苏州市委副书记、市长李亚平透露，医学装备作为苏州医药产业的重要组成和人工智能的主攻方向，近年来发展十分迅速。苏州市目前已形成了东有苏州工业园区生物科技园，西有苏州高新区江苏医疗器械产业园，双翼齐飞的良好发展态势，打造了包括智能机器人成套装备、高性能医疗器械在内的6家江苏省制造业创新中心。

据悉，与大会同期举行的博览会展示面积达到54000平方米，汇聚了来自国内外的600家医学装备研发、生产企业的上万件展品，基本涵盖了医用影像、体外诊断、康复护理、医院建设、医疗信息技术、人工智能医学装备等多个领域，基本覆盖了从源头到终端的全产业链。