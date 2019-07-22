澳研究：喝咖啡与癌症无关联

咖啡对人体健康的影响一直存在广泛争议。澳大利亚的一项最新研究发现，喝咖啡与癌症无关联。每日饮用咖啡既不会增加、也不会降低患癌风险。

来自澳大利亚伯格霍弗医学研究所的研究人员在新一期英国《国际流行病学杂志》上报告，他们从英国生物医学库中抽取了4.6万名被诊断患有最具侵袭性癌症类型的患者数据，其中有大约7000人死于癌症。研究小组将他们的遗传信息及对咖啡的偏好数据与27万从未被诊断出患癌的人群相应数据进行比较，得出了上述结论。

伯格霍弗医学研究所副教授斯图尔特·麦格雷戈表示：“我们的研究发现，一个人每天喝多少咖啡与他们是否会罹患某种癌症间没有真正的关联。研究还排除了喝咖啡与死于这种疾病（癌症）间的关联。”

这项研究观察了一些常见癌症类型，如乳腺癌、卵巢癌、肺癌和前列腺癌等，发现喝咖啡对这些癌症发病率的增减没有关联。但对结直肠癌的研究出现了一些不确定性，研究人员认为还需进行更多研究来确定结直肠癌与咖啡之间的关系。

咖啡含有的生物活性成分包括咖啡因、咖啡豆醇等物质，此前的动物实验已证明这些物质具有抗肿瘤作用，然而咖啡对人体的抗癌作用尚未明确。