金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞宁波站开赛

7月17日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛城市赛宁波站的比赛在江北万达广场拉开帷幕，吸引了当地近80支广场舞队参加比赛。

百人共舞《1:1:1舞出好比例》

伴随着音乐的响起，参赛选手在导师的指导下跳起金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》，而在这时，广场上出现了许多可爱的孩子们，有些跟着一起跳着舞蹈，有些拿着手机为参赛选手拍照，这是怎么回事呢？

祖孙共舞

选手们自带“专业”摄影师

原来宁波作为浙江省的下辖的副省级市、长江三角洲南翼经济中心，发达的经济贸易吸引了许多年轻人来此就业。正因如此，许多老人也随着儿女来到了这个陌生的城市，他们在帮助儿女照顾年幼的孙儿时，还认识了许多志同道合、喜欢广场舞的同龄人，其中有许多人组建了舞队，带着孙子孙女一起跳广场舞，一起来到了“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛的舞台！

暖情舞蹈队表演《老妈妈》

广场舞不仅是一项舞蹈活动，更是一种能抒发情感、表达心中所想的一种方式。而在此次大赛中，就有着这样一支队伍，她们的舞蹈扣人心弦，表达的意思令人深思！这个段舞蹈正是暖情舞蹈队表演《老妈妈》。

舞蹈的背景是在大年三十那天，各位“老妈妈”们正在扫旧迎新。一想到儿女马上就要归来团聚，心里乐开了花，不禁跳起了欢快的舞蹈，而在这时却接到了子女的电话，得知子女因为工作太忙，无法回家过年，顿时一个个都唉声叹气，有的甚至悄然落泪，看到这一幕，现场观众无一不黯然神伤，心中引起了强烈的共鸣。舞蹈的最后，各位“老妈妈”们又强打精神，与自己有着相同经历的同龄朋友们一起“开开心心”过大年。

这段舞蹈所表达的意思令人深思，也是现如今许多家庭的现状，也许在外吃饭，能吃到顶级的食材，品尝到昂贵的酒水，但这一切却比不上在家里的老母亲用营养均衡的食用油与普通食材做出的家常菜好，毕竟妈妈做的菜，吃的放心，吃的安心，吃的暖心！

快乐姐妹舞蹈队表演《语花蝶》

宁波舞起来舞蹈队表演《微笑的探戈》

明楼舞美人生舞蹈队

宁深舞蹈队表演《江南梦》

星星舞蹈队表演《我爱你中国》

金龙鱼游戏互动区

活动现场厨师为观众制作美食

活动现场厨师为观众制作美食

活动现场，主办方设立多个金龙鱼游戏互动区，现场还有大厨使用金龙鱼调和油烹饪的美食供大家品尝。观众们不仅能观看到精彩的舞蹈表演，还能在享受美食的同时，进行多种金龙鱼游戏互动，既能了解“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念，还能赢得丰厚的奖品。“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

比赛结束后合影留念

据悉，此次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。宁波站决赛将在7月21日举行，冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。