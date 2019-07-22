含糖食品危害大！世卫组织建议禁止在3岁以下婴幼儿食品中加糖

3岁以下孩子若常吃含糖食品，会对身体发展造成很大危害。7月15日，世卫组织发布调查报告并提出建议：禁止生产商在3岁以下婴幼儿的食品添加糖分。

调查报告称，世卫组织于2016年至2017年间，抽检了英国、丹麦和西班牙市面上的婴儿食品，在检测过程中发现，部分生产商在食品中加入了果蓉等以增加糖分。若经常饮用这些食品，可能影响婴儿的牙齿健康、导致肥胖或让孩子养成只爱吃甜食的习惯等。

吃糖或许让人感觉到满足和幸福，但其中存在的健康风险也很多，尤其对于3岁以下尚未形成固定饮食习惯的婴幼儿来说。解放军总医院第三医学中心主任营养医师刘庆春表示，3岁以下婴幼儿常吃含糖食品，会造成诸多危害。

影响牙齿健康。3岁以下的孩子尚处于幼齿阶段，吃含糖的食品会直接对牙齿造成危害，糖分解后变成酸，会腐蚀幼齿，影响牙齿健康成长。

引起肥胖。甜食本身极易引起肥胖，当糖进入到体内后，一部分在胰岛素的作用下分解，供应人体能量，一部分储存起来，以备需要时取用。但多出的糖分会转化成脂肪，时间久了引起肥胖，而肥胖易导致糖尿病等代谢类疾病。

影响终身饮食习惯。过多食用甜食，会抑制婴幼儿食欲，让孩子终身依赖糖。导致饮食不均衡，影响身体发育和智力发展，打破孩子健康的饮食习惯，随之而来的很多问题不可避免。

世卫组织建议，食品生产商不应在婴儿食品中加入糖分或甜味剂，若含有糖果及果汁等含糖饮料需附上标签，说明商品不适合3岁以下幼儿。世卫称，将更新婴儿食品的指导，让成员国能以此为参考进行立法，避免婴儿摄取过多糖分。