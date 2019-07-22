北京查诺如病毒发现10人非法排污！或造成地区综合污染

据北京市朝阳区政府官方微博19日通报，近日，在豆各庄地区疫情调查和执法检查中发现存在非法排污线索，公安、水务、生态等部门依法调查取证。经工作，高某(男，35岁，河北人)，彭某(男，37岁，河南人)，李某(男，38岁，北京人)等10人向路面雨水井内偷排偷放未经处理的生活污水，因涉嫌污染环境罪，已被公安机关依法刑事拘留，目前正在进一步工作中。

经专家组分析，初步认为非法排污是造成地区综合污染的重要原因。为此，专家组建议，加强污染现场清理、消毒杀菌，并扩大清理、消毒杀菌范围，加大监测、检测力度，并指导居民做好防控。

为进一步加强地区环境整治、防控，各专业部门、属地持续对小区及周边环境进行卫生综合整治，对小区楼内外公共区域进行全面消毒杀菌，对水箱进行清洗，对豆各庄地区餐饮服务单位、商场超市等生产经营单位开展食品安全专项执法检查，确保小区及周边环境全面改善。

针对豆各庄地区居民疫情，朝阳区卫健部门持续加强监测，目前已呈明显下降趋势。从7月5日0时截至7月18日0时，肠道门诊就诊379人次。检测出诺如病毒感染阳性107人，已痊愈93人。疾控部门将继续进行病例调查和实验室检测，相关医疗机构对患者给予对症治疗，密切观察病情，并做好肠道门诊就诊患者的回访及健康指导工作。

事件回顾：

7月15日，据北京朝阳微博发布的通报称，近日北京朝阳区豆各庄地区部分小区居民出现腹泻情况。据统计，截止到7月14日20时，调查了到医院就诊的49人、自述有症状未就诊的105人，并采集了肛拭子和便标本105件，已检测79件，其中，52件检测出诺如病毒。

7月17日，朝阳区发布调查结果，表示邀请流行病、水质、环境等方面专家组成现场专家组，连夜开展流行病学调查、水样采集等相关工作。专家组认为，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。此外，检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。同时，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象。建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。