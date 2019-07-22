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发病率居世界之首！这个病已成为我国女性的特色疾病

张彦婷

2019年07月22日09:46 来源：人民网-健康时报

宫腔粘连作为我国的“特色疾病”，发病率居世界之首，严重危害生育功能且治疗效果较差。日前，记者从中山大学附属第六医院获悉，该院妇科成功为一重度宫腔粘连导致长期闭经的年轻女性 “重建”宫腔，疏通宫颈的“生命通道”。

两年前，小舟(化名)因不孕症及多囊卵巢综合征就诊于中山六院，在接受试管婴儿治疗后成功怀孕。但孕期两个多月就被诊断出侵蚀性葡萄胎——一种妊娠滋养细胞肿瘤，并因此不得不接受化疗。肿瘤得到控制后，小舟却发觉自己的月经迟迟未能复潮。

专家通过宫腔镜检查发现，导致小周闭经的“罪魁祸首”其实是重度宫腔粘连。针对此现象，中山六院妇科副主任医师张冬青解释，反复的宫腔操作(清宫等)、子宫动脉栓塞、化疗等因素，使小舟的子宫内膜一直处于未能周期性生长脱落的状态，不具备正常的月经条件。

张冬青介绍，宫腔粘连(IUA)在我国发病率居世界之首，已经成为我国的特色疾病。这种疾病会严重破坏生育功能，引起不孕、流产、胚胎停育及死胎等后果，严重危害生理健康。其常见表现为：月经量减少、闭经或痛经。“一般来说，导致宫腔粘连发生的诱因是流产或其他医源性损伤。”张冬青指出，宫腔镜是诊断宫腔粘连最准确的方法，对于有生育要求的妇女，如可疑宫腔粘连一定要及时进行宫腔镜手术。

除此之外，张冬青提醒：对于宫腔粘连，防重于治。基于此，她为广大女性朋友提出以下建议：做好避孕措施，避免或减少人流手术，减少对子宫内膜损伤及感染的风险；在容许的范围内选择药物流产，减少宫腔操作，如人工流产、钳刮术等；若出现宫腔手术后闭经、月经稀少和不孕，要及时就诊，遵从医生建议行宫腔镜检查，早诊断早治疗。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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