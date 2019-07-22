便便带血，别误会仅仅是痔疮

你有没有觉得便便很费劲？你有没有发现过便便带血？你是不是觉得这是痔疮的表现，不要紧？

虽然描述很有画面感，但要告诉大家的是，便血绝不是痔疮这么简单，有一种便血叫做结直肠癌。

长期便血以为是痔疮

不想竟查出肠癌中期

今年65岁的毛叔是绍兴人，日常也没什么特别的爱好，就好喝几口老酒，就着自家腌制的小菜，那叫一个味道。

今年年初的时候，毛叔发现自己大便经常带有偏暗红色的血，还有些看上去白白的黏液，而且一天要上五六次厕所，每次排便也只有一点点，总感觉有点“力不从心”。

“当时身上也没有哪里不舒服，我家老太婆说有没有可能是痔疮，我想想看也有道理，就去药店配了点痔疮药。”毛叔说，用了药之后便血的情况得到了缓解，就以为毛病治好了，而春节期间依旧大酒大肉。不想过完年，毛叔又开始便血了，就这样反反复复大半年时间，每次用点药都能控制住。

直到7月初，发现便血情况加重，毛叔开始慌了，“以前么血还少的，现在有时候想上厕所，结果拉出来的只有血，量也有点多。”在当地医院经过肠镜检查，医生发现他距离肛门15厘米处的直肠有一个肿块，经过活检诊断为直肠腺癌，并建议他到浙大一院就诊。

“当时他来的时候诊断还是比较明确的，以直肠癌收治入院。”浙大一院肛肠外科副主任医师盛勤松说，完善相关检查后，毛叔接受了腹腔镜下直肠癌根治术（Dixon），术后6天便恢复出院。由于病理报告提示已是癌症中期，因此术后一个月，毛叔还需要接受化疗。

便血≠痔疮！

这些情况都要警惕

“再次告诫大家，便血不等于痔疮。”盛勤松介绍，由于痔疮的发病率很高，而便血又是痔疮最常见的表现，所以人们常认为便血都是痔疮引起的，“但事实上，结直肠癌等疾病都会引起便血，单纯根据便血这一现象，是无法明确真正的病因的。”

由于痔疮和结直肠癌的主要症状都是便血，因此有些有痔疮病史的患者，只要一便血就认为是痔疮又发作了，需要警惕的是，如果痔疮患者反复便血、久治不愈就要高度怀疑是否是结直肠癌。

尽管结直肠癌的发展是一个缓慢的过程，但由于没有引起人们足够的重视和警惕，很多人发现就已经是中晚期了。

除了便血，根据《中国结直肠癌诊疗规范（2017版）》，如果还出现排便习惯改变，大便变细或黏液、腹痛、腹部不适、腹部肿块等肛肠症状，或不明原因的贫血、全身消瘦、乏力、低热等症状，也必须要尽快到医院检查确诊。

40岁以上有两周肛肠症状的人群；有遗传性结直肠癌家族史的20岁以上直系亲属；大肠腺瘤治疗后、大肠癌术后人群；长期有溃疡性结肠炎的患者等，都是结直肠癌的高危人群。