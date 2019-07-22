“石”话实说：肾结石越大就越痛吗？

肾结石的特点是：病因复杂、成分多样、症状不特异、治疗方法多，而且具有很强的专业性，所以在治疗时要根据不同的情况制定不同的治疗方法，因此，得了肾结石，一定要及时治疗。

2019年7月24日（周三）下午15：00，“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院泌尿外科主任医师方自林进行视频和图文直播，详细讲解肾结石形成的原因、症状及治疗。并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

方自林，中华医师学会微无创学会泌尿分会学术委员，《山东医学》编委。中日友好医院泌尿外科主任医师。参与中日医院肾移植术的开展和发展，共参加肾移植手术200例。每年手术量约400例，其中三级手术达80%。每年门诊量约3000人次。 参与编写著作4部，发表论文近30篇。

擅长：肾上腺疾病的外科治疗，肾脏肿瘤的综合治疗，膀胱肿瘤的外科及生物治疗，尿石症的内腔镜治疗，前列腺疾病的微创治疗，男性学。

出诊时间：周二上午泌尿外科门诊，周三上午国际医疗部门诊。

肾结石是一种良性疾病，但是有时候可能堵塞尿路阻碍尿液的排出，造成疼痛、肾积水，严重的可能造成尿毒症甚至肿瘤。

很多患有结石的人认为结石越大腰疼就越明显，结石越小应该不会太痛。其实，这恰恰相反。对于那些不痛的结石，或者沉默的结石，对身体的伤害往往是最大的。

结石引起的腰部剧烈疼痛不适，医学上称为肾绞痛。由肾、输尿管结石引起的反应性肌肉收缩所致，发生机制有两个：

结石在肾盂、输尿管内急促移动或突发嵌顿，导致肾、输尿管急性梗阻，肾盂或输尿管内尿液不能排出，管腔内壁张力增加，这些部位的疼痛感受器受到牵拉后引起剧烈疼痛;

结石嵌顿导致输尿管或肾盏壁水肿和平滑肌缺血使炎症:递质增加，激活了更多的疼痛感受器，进一步加重了痛感。

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