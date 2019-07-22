孩子吃完饭马上午睡易得胃病

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授 马冠生

有句话说得很好，“中午不睡，下午崩溃”。孩子午睡能够让孩子在下午精力充沛，提高注意力，有利于下午的学习。但是，让孩子吃完午餐马上就睡午觉，并不利于身体健康。

因为刚吃了午饭，胃内充满了食物，消化系统正在撸起袖子加油干，此时血液集中在消化系统，血流速度减慢，血液变得粘稠，心脏、大脑等重要部位的血流量相对减少，此时容易感到犯困。但是如果立马躺下，孩子的胃比较小，贲门括约肌的压力承受能力有限，很容易引起食物反流，胃液对食道造成刺激，轻则引起不适，重则导致反流性食管炎。

另外，孩子进入睡眠状态后，机体新陈代谢慢慢减低，而消化系统还处于运转状态，此时午睡容易影响消化，不利于食物的吸收，长期容易导致胃病，也影响午睡的睡眠质量。

正确的方式是：午餐后让孩子先休息20分钟到半个小时，最好进行散步等轻微的体力活动，促进食物在胃内的排空，之后再睡午觉。

家长要注意，孩子饭后也不能进行太剧烈的身体活动，同样会导致消化不良。因为剧烈的运动就会迫使血液分布到运动器官去满足运动的需要，造成胃肠道供血不足，消化液分泌减少。久之，还会引起消化不良和慢性胃肠炎等疾病。再者，餐后胃中充满食物，运动时容易发生震动、牵拉肠系膜，会引起腹部不适、腹痛、胃下垂等。