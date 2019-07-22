怀孕后，准妈妈还能化妆吗？

爱美之心，人皆有之，尤其是对于那些平常比较爱化妆的女性来说，怀孕之后实属煎熬：不化妆出门，觉得没“脸”见人；化妆出门，怕化妆品对宝宝不好。其实，怀孕的女性不管化不化妆，都是最美的。

口红平时少用，孕检时不要用

孕妈妈去医院做产检的时候，建议一定不要涂口红。因为在孕期女性很容易出现贫血，如果涂了口红，医生还以为孕妇“面色红润”，虽然会检查血常规看色素水平，但是临床症状和体征对于医生对病情的判断非常有帮助。

目前，没有明确的文献表明孕妈妈涂口红会导致胎儿畸形。但是，我建议孕妈妈还是尽量少用，因为口红中少不了许多化学成分，有的可能还会包含重金属，对孕妈妈的皮肤可能会产生一定影响。

如果在秋冬干燥季节，孕妈妈嘴唇可能会出现干裂起皮，这时候可以用一些孕妇专用润唇膏，但注意也不要过于频繁涂抹。

孕妇化淡妆既可，越简化越好

怀孕之后，孕妈妈的内分泌发生变化，免不了在脸部会有体现如色斑等等。为了遮瑕，孕妈妈可能想化很浓的妆。

涂口红可能只是孕妇化妆步骤中的“冰山一角”，对于其他化妆步骤，还是要越简化越好。因为孕期女性的皮肤会比较敏感，过多化妆品会对皮肤产生刺激作用，引起过敏反应，从而对胎宝宝造成影响。

但这并不是说孕妈妈在孕期不能使用任何化妆品，如果想化妆的话，还是可以化淡妆，前提是确保所用化妆品不含化学成分以及没有任何毒副作用。

其实，无论你脸上是否有色斑，皮肤是否有水肿，肚子上是否有妊娠纹……也无论你是否素面朝天，你都要自信，都要相信，母性的光辉才是最美的！