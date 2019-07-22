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有些食品干燥剂遇水会爆炸

李  爽

2019年07月22日08:55 来源：人民网-生命时报

有新闻报道，江西一名5岁男孩将海苔袋内的干燥剂倒入瓶中兑水，发生爆炸，导致男孩脸部水肿脱皮，眼睑灼伤。常见的食品干燥剂为什么会爆炸，该如何预防？

中国农业大学食品科学与营养工程副教授朱毅介绍，食品干燥剂是通过除去水分来保持食物干燥的，主要分为3种：1.生石灰干燥剂。常用在饼干、海苔、雪饼等零食中，主要成分为氧化钙，具有不可逆性，吸湿效果好，且来源方便，价格便宜，被广泛使用。2.硅胶干燥剂。一般用于盒装口香糖和药品中，主要成分为二氧化硅，是高活性吸附材料，也是唯一通过美国食品和药物管理局认证，可直接接触食品、药品的干燥剂。3.蒙脱石干燥剂。其成分为纯天然原料膨润土，无毒无味，吸附速度快，既能干燥还能去味。其中生石灰干燥剂属于化学方法，后两者属于物理吸附方法。

有爆炸风险的是生石灰干燥剂。它在与水反应生成熟石灰的过程中，会放出大量热量，造成气体膨胀，对干燥剂包装袋有一定压力，到达临界点后引发爆炸。另外，如被外力摇晃，增加与水蒸气反应的接触面积，也容易发生爆炸。由于熟石灰碱性强，会造成皮肤灼伤，如果误伤到眼睛，甚至会有失明风险。如果不小心被灼伤，应第一时间用大量清水冲洗，严重时需及时送医。误食生石灰干燥剂易引起食管烧伤，应避免催吐，以防对食道造成二次伤害，第一时间多喝水或牛奶来稀释以减少伤害。儿童误食后一般按照每公斤体重10毫升饮用，但总量不能超过200毫升，以防过量引发呕吐，之后及时到医院就诊。

朱毅表示，如果家中有内含生石灰干燥剂的食品，一定要妥善处理。上面虽然会标着“不可食用”“远离儿童”等信息，但孩子仍有可能拿它玩耍，因此要放在孩子接触不到的地方。另外，硅胶干燥剂不会被人体吸收，可随粪便排出体外，但如果出现呼吸困难、头晕恶心等情况，需去医院检查；蒙脱石干燥剂对人体无害，误食量少无需担心，若大量误服应及时就医。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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