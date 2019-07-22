超一半工业企业存粉尘危害

日前，由国家卫生健康委、国际劳工组织主办，国家卫生健康委职业卫生中心承办的粉尘危害防治国际研讨会在辽宁省大连市举行。国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之介绍，由于我国处于工业化、城镇化中高速发展阶段，职业病危害分布广泛，涉害企业和接触危害劳动者数量众多。2016年工业企业粉尘危害情况抽样调查表明，57.4%的工业企业（约138万家）存在粉尘和化学毒物危害，接触危害人数约2300万。值得注意的是，上述调查并未涵盖建筑企业和约5930万家个体工商户，而此类企业往往是粉尘和化学毒物危害的“高发区”。

“粉尘危害是职业性尘肺病主因之一。”吴宗之说。据介绍，截至2018年年底，全国累计报告职业病97万余例，其中约90%是职业性尘肺病，主要分布在采矿、冶金、建材、建筑施工、机械制造等行业，并呈现年轻化趋势。吴宗之指出，当前企业主体责任和地方政府监管责任落实不到位，相当多的企业特别是中小微企业主体责任不落实，缺少基本的防护设施和有效的个体防护用品，工作场所职业病危害因素严重超标。有的企业用工不规范，不依法与劳动者签订劳动合同，不参加工伤保险。部分地方政府对职业病防治工作重视不够、监管不力，致使一些职业病危害严重的企业长期“带病”运行。此外，还存在职业性尘肺病诊断难、尘肺病农民工保障水平低、职业健康监管和职业病防治技术能力不足等急需解决的问题。

国际劳工组织中国和蒙古局局长柯凯琳说，粉尘中的二氧化硅是导致尘肺病的主要危害物质，目前全球每年有近千万人暴露于二氧化硅粉尘，估算每年全球有21.5万人死于尘肺病。职业病防治问题既是中国政府亟待解决的民生问题，也是世界各国面临的共同挑战。

吴宗之表示，针对上述问题，将进一步加大工作力度，总结国内职业病防治方面好的经验和做法向全国推广，全面推进我国重点行业领域职业病危害治理工作，同时学习借鉴国外在职业病防治及职业病危害治理方面的先进经验和做法，帮助提升我国的职业病危害治理水平。