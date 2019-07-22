韩国严防电子烟引诱青少年

目前，全球禁烟形势可喜，但近年来烟民呈低龄化趋势，因此禁烟行动仍需要各国政府的大力宣传和支持。为此，韩国加大禁烟力度，严防电子烟等新型烟草引诱青少年。

1995年起，韩国政府陆续出台禁烟举措，医疗机构、公共交通、网吧、餐厅、高速公路休息站等公共场所全面禁烟（包括电子烟）。2018年12月31日开始，韩国所有儿童机构周边10米内的道路和设施也被指定为禁烟区域。在全民总动员开展禁烟行动背景下，韩国人吸烟率明显下降。2017年，调查显示，韩国成年男性吸烟率为38.1%，创下该项调查以来的最低记录。而上世纪80年代，韩国男性吸烟率高达80%。目前，韩国人整体吸烟率为22.3%，比2001年下降7.9%；韩国青少年的吸烟率也从2006年的12.8%降至6.3%。但令人担忧的是，2017年起，韩国青少年吸烟率出现反弹，这很可能与电子烟上市有关。

面对严峻形势，韩国保健福祉部今年5月21日发布“根除助长吸烟环境的禁烟综合对策”（简称“对策”），对烟草制作、广告及销售等环节加强管控力度。韩媒称，该对策的核心宗旨是促使人们形成对烟草的反感情绪，进而阻断非吸烟者的吸烟欲望。

对策具体措施为：首先，2020年开始，所有烟草包装盒上的警告图案面积占到整体包装盒的75%。烟草包装盒必须采用统一标准，即除了警告图案和警告语，不许有任何修饰或点缀，商标也要求极简化。其次，2021年起，分阶段推动所有公共场所和设施内全面禁烟，到2025年，撤除所有室内指定吸烟室。同时，将室外指定吸烟区从目前的632处增加至1万处。最后，2020年起，所有出现吸烟镜头的影视剧、动漫等，都必须在视频开头或相关镜头中插播禁烟公益广告或警告语。

韩国保健福祉部健康政策局权俊旭局长表示，世界各国全力推动禁烟政策，因电子烟等新型烟草的出现而遇阻。现在是时候出台强有力举措，遏制烟草消费了。韩国保健福祉部今年5月24日宣布，从5月底至7月底开展为期2个月的“电子烟严控行动”。韩国《烟草事业法》规定，电子烟也属于烟草。因此，对于在禁烟区内吸电子烟的行为，将进行集中整治，被发现有上述行为者将处以10万韩元（约合人民币584元）罚款；集中整治非法向青少年销售烟草或电子烟的行为，警察、禁烟指导员或青少年机构监督团等将在便利店和烟草专卖店进行监督和巡查，同时开展禁烟教育宣传活动；严厉打击在网络上非法销售烟草或电子烟的行为，一经发现，将进行教育批评或移交司法机关处理；7月中旬开始，任何人都可以在韩国禁烟支援中心网站举报非法销售烟草或电子烟的行为。

韩国保健福祉部健康增进科郑英基科长表示，青少年吸电子烟同样会上瘾。因此，无论是何种烟，重要的是预防。▲