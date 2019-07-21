三伏贴，万能贴还是创收贴？“冬病夏治”还需综合调理

专家提醒：“冬病夏治”是一个综合调理过程，而非冬天奏效的神药

7月12日入伏头一天，6时，位于沈阳市皇姑区北陵大街的辽宁中医药大学附属医院就迎来了上千人就诊。上到80岁的老人，下到8岁的小孩，他们早起排起长队，就为了早早贴上“三伏贴”。医院工作人员告诉记者，年年入伏如此，累计就诊上万人次，今年更是因40天超长版伏天，选择“冬病夏治”的人尤为多。

“冬病夏治”在我国由来已久，治疗手段包括贴三伏贴、针灸、刮痧、拔罐、泡药浴等，其中，贴三伏贴是“冬病夏治”最热门的治疗手段之一。近年来，一些商家为了创收，围绕其做的文章越来越多，五花八门，其中热炒的“三伏贴”被宣传成老少皆宜的“万能贴”，让许多患者盲目跟风，深受其害。

“万能贴”？能治28种疾病

7月14日，在沈阳市铁西区的丽人倩影美容院门前，一个大号易拉宝迎客而立。“三伏贴10元一贴，夏热祛湿邪，古方排湿散寒”……该美容院院长赵美艳见《工人日报》记者询问，热情推销说：“一看你眼部浮肿，总坐空调房吧，湿气重，赶紧治。要不冬天到了，关节疼疼死你。”

店内，她正在给一位13岁的男孩贴三伏贴，一手摸着后背找准穴位，另一只手将准备好的白色“三伏贴”贴上。她滔滔不绝介绍，“三伏贴”能治疗呼吸、风湿免疫、消化、耳鼻喉、皮肤等多种人体系统疾病，包括慢性哮喘、关节疼痛及肢体麻木、肩周炎、慢性胃炎、过敏性鼻炎、荨麻疹、痛经和不孕症等28类疾病。

“冬病夏治”，是对于一些在冬季容易发生或加重的疾病，在夏季给予针对性的治疗，提高机体的抗病能力，从而使冬季易发生或加重的病症减轻或消失的观念。

那么，夏天用药，冬天会起效吗？辽宁某三甲医院中医科副主任医师林学奇解释说：“‘三伏贴’只是一类平时也可贴的缓解类药物。”

他拿哮喘为例，哮喘是气道的慢性炎症性疾病。“三伏贴”的使用方法，是在患者背部特定治疗哮喘的部位上贴上化痰定喘的益气膏药，以减缓气喘的发作。“三伏贴”属于经皮给药，这类药物都要遵循一般药物的代谢规律，经过肝脏进行生物转化，而后经肾排泄。也就是说，药物不可能一直存在于人体起作用。

三伏天贴“三伏贴”疗效更好，平时也可贴。“如果只是利用夏天的高温，那么人在桑拿室也能制造出一个局部高温环境，万一三伏那几天赶上下雨阴天气温低，还要强行贴‘三伏贴’吗？所以只是高温天气有利于药效的发挥，没有必要强调一定在三伏天来贴。”林学奇说。

“创收贴”？问题层出不穷

7月17日，江西92名儿童贴三伏贴出现不良反应上了热搜榜。7月12日至13日，江西省儿童医院用“三伏贴”共治疗儿童881人，其中7月12日接受治疗的儿童中92人出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应症状。

与此同时，沈阳11家医院对“三伏贴”的推销仍在继续，还打起了价格战。“无需预约，当天直接门诊挂号，可走医保报销”“预约交款立减30元”“10周岁以下儿童和65周岁以上老年人半价100元一疗程”“成人200元／4次，180元／3次”“提前交款可享9折优惠，加赠香囊一个”……

据沈阳市某三甲医院皮肤科副主任医师张东杰透露，很多医院夏天开展“三伏贴”业务，在同一时期的皮肤科会接诊很多接触性皮肤炎的患者，这都是拜“三伏贴”所赐。“‘三伏贴’要在医生的指导下用药，像热证、咳血、纯阴虚肺燥的病人不能贴敷。3岁以下的儿童和孕妇也不能贴敷，孕妇贴敷容易影响胎气，小孩子皮肤过于稚嫩，容易起疱感染。一些中医馆不顾后果，将三伏贴宣传的老少皆宜，危害很大。”

“1元1帖”“医院同款”“没效果，我吃屎”……记者在某大型电商网站上搜索“三伏贴”“冬病夏治”等关键词，发现有200余家店铺售卖近千种商品。销量最高的一款10贴／盒的“三伏贴”售价39.9元，月销量1.7万件。价格从1元／贴到20元／贴不等，还送高清穴位图。成分以陈艾叶、细辛、白芥子、干姜为主。“在售的‘三伏贴’质量参差不齐，不懂得选择药物的患者很容易选错或者上当受骗。”张东杰说。

美容院、推拿馆也做起了“冬病夏治”的买卖。已经开展6年“冬病夏治”服务的赵美艳吐槽说：“自己有医师资格证和医疗美容许可证。有的商家为了赚钱，从药房买回低价三伏贴高价卖出，不考虑患者是否适合，甚至雇的人连穴位都找不到，本着‘贴不好也贴不坏’的原则，拿人命开玩笑。”

“冬病夏治”是一种养生方式

“‘冬病夏治’其实是一种养生方式，而仅非几贴膏药就能解决的。”林学奇说。

“喝最凉的冰水，敷最贵的膏药。”林学奇讽刺说，现代人很多慢性病与饮食、生活、工作习惯有关，久坐，长期吹空调，喝冰镇啤酒和水果冰等等会带来慢性胃炎、关节疼痛、肩周炎等一系列疾病。他认为，人们一边耗损着身体，一边想用药物来弥补亏空，这根本不能治病。“没有良好的生活习惯，贴再多的‘三伏贴’也没用。”

针对“三伏贴”是否有效？林学奇认为，不是所有人都适合“三伏贴”。“‘三伏贴’适合阳虚或者气虚体质的人，这类人通常较别人更易怕冷，属于虚寒体质，易感冒或冬季反复感冒。而湿热体质的人，本身就内热很重，如果还贴热性较强的‘三伏贴’就等于‘火上浇油’。因此，购买三伏贴前一定去医院就诊查明体质特点。”