从传统饮食文化汲取养分助力全民食育 

【把脉】

党和政府高度重视人民健康，倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念。健康涉及方方面面，饮食是健康的基础之一。“食育”就是将科学的营养知识结合本国的饮食文化，通过各种有效的教学方式让民众养成良好饮食习惯的过程。因此，在新形势下，开展全民性食育工程显得尤为重要。今年全国两会期间，全国政协委员顾建文就提出了开展全民“食育”的提案。

中国传统文化注重从饮食的角度看待社会和人生，在饮食思想、饮食理论、饮食习俗等多个领域创造了辉煌的饮食文明。开展全民食育工程，需要从我国传统饮食文化的沃土中吸取充足的养分。努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展，使之与现实文化相融相通，共同服务以文化人的时代任务。

中国古代传统饮食文化以不断发展的农耕文明为背景，兼及渔猎和畜牧文化。周代以前是饮食文化的蒙昧时代，周秦时期属于饮食文化成形时期，再经过汉代的丰富发展，到唐宋和明清出现两次高峰。我国饮食文化底蕴深厚，并生发出诸多具有重大历史价值的现实意义饮食理论和思想。这些重要思想和理论是我国开展全民食育需要深入探研的宝贵素材，具体包括：

第一，“天人合一”的饮食观念。《礼记·郊特牲》云，“凡饮，养阳气也；凡食，养阴气也”，认为饮与食与天地阴阳互相协调。另外，“天人合一”的古老智慧让中国饮食依时而变，《周礼·天官》云“春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多咸”，《论语·乡党》云“不时不食”，清代美食家袁枚在其所著的《随园食单》一书中提出，“冬亦食牛羊，移之于夏，非其时也。夏宜食干腊，移之于冬，非其时也”。“天人合一”的饮食观念强调的是饮食与生态环境的和谐关系，在当今生态环境已经成为影响人类可持续发展的重要因素的背景下，开展食育应认真学习我国先民“天人合一”的饮食观念，引导人们对饮食生态的关注和对食材、食物的感恩意识。

第二，均衡协调的饮食结构。饮食结构是指食物消费种类的构成及其构成比例等。《黄帝内经·素问篇》提出“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”的说法，该论述体现了我国先民对食物种类及其养生价值的深刻认识。20世纪90年代以来，随着我国经济的快速发展，人民生活方式发生了重大改变。其中，在饮食结构方面的变化体现在，畜禽等肉类食物消费大增，而蔬菜类、粮谷类食物却大幅减少，进而引发了较多的健康问题。因此，积极引导合理的居民膳食模式，已成为当前全民必须面对的重要课题，推行饮食结构合理化的教育刻不容缓。

第三，“食医合一”的饮食理论。“食医合一”是指饮食和治疗疾病有机结合起来，通过饮食达到治疗疾病的效果。《淮南子·修务训》称：“神农尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就。当此之时，一日而遇七十毒。”可见神农时代药与食不分，无毒者可就，有毒者当避。我国古代农书《齐民要术》和医书《备急千金药方》等古代典籍都提到饮食和医药相结合的理论。尤其古医书《黄帝内经》提出“饮食不节，则病生于肠胃”，“食养尽之，无使为过”等观点，更是辩证地分析了饮食与人类疾病发生和治疗的关系。

开展全民食育是一个系统工程，在深入探讨我国先民饮食理论和思想精髓的基础上，还需要对我国先民饮食习俗和礼仪进行全面梳理。中国饮食礼仪，数千年来一脉相承，是中国传统礼乐文明的重要表现形式。《礼记·礼运》云，“夫礼之初，始诸饮食”，认为饮食活动的行为规范是礼仪的开始。《论语·乡党》云：“席不正，不坐。”《管子·牧民》云：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”《春秋繁露》云：“好色而无礼则流，饮食而无礼则争，流争则乱。”我国先民关于饮食习俗和礼仪的认识，对当今开展食育具有重要参考价值。

总之，中国传统饮食文化是开展具有中国特色全民食育的重要参考。开展全民食育工程需要我们学习我国先民“天人合一”的饮食观念、均衡协调的饮食结构和“食医合一”的饮食理论，同时还需要对我国传统的饮食礼俗进行全民梳理，并结合新时代的新要求，进行创造性转化。由于我国疆域辽阔，居民饮食地域差别明显，区域饮食文化的形成与当地的气候、物产和历史文化等因素密切相关，这就要求我们在具体开展全民食育的过程中，需要分阶段、分层次逐步开展食育的推广和普及工作。

(作者：孙刘伟，系郑州大学历史学院博士研究生、河南农业大学林学院讲师；朱玉芳，系河南农业大学林学院教授、旅游学科带头人)