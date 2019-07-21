建设健康中国需要全方位全周期的营养健康 警惕三误区 

编者按

建设健康中国，必须全方位、全周期保障人民健康。健康从“行”开始，也从“吃”开始。国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出，实施合理膳食行动。合理膳食是健康的基础。针对一般人群、特定人群和家庭，聚焦食堂、餐厅等场所，加强营养和膳食指导。

营养健康也是全方位、全周期的。当我们还没生病时，吃得安全营养、膳食搭配合理，才能确保有一个健壮的身体，抵抗疾病的攻击。当我们生病后，营养健康更是不可小视。有了足够的营养支持，才能更好地给予身体康复以支持，提高患者生存率和生活质量。

以蔬果为主的终止高血压饮食

蔬菜和水果在食谱中的重要性自不必说，那您知道它们对高血压、肥胖症、糖尿病等患者有何妙用吗？有一种饮食模式——终止高血压膳食(DASH，又译“得舒饮食”)，可以告诉您答案。

DASH饮食模式是由1995年美国一项大型高血压防治计划(Dietary Approaches to Stop Hypertension，简称DASH)发展出来的饮食模式。该饮食强调增加较大量蔬菜、水果、低脂(或脱脂)奶的摄入，采用全谷类的食物，减少红肉、油脂、精制糖及含糖饮料的摄入，进食适当的坚果、豆类，从而提供丰富的钾、镁、钙等矿物质及膳食纤维，增加优质蛋白质，减少脂肪尤其是饱和脂肪酸及胆固醇，增加不饱和脂肪酸等的摄入。

由于DASH饮食营养全面均衡，完全采用自然食物，无须严格限制食盐摄入(3克/天)及节食，即可达到控制血压的效果，并对糖尿病控制、心血管健康有益处，对长期和短期的减重有效果，使用安全，具有较好的患者依从性，曾连续10年被美国US News and World Report评为综合最佳饮食。该最佳饮食模式评选是由美国22位营养学专家组成的专家组对34种不同的饮食模式评分选举产生，分别从整体评价、长期和短期减重、依从性、营养价值、安全性、对糖尿病和心血管健康的益处等来进行评分。DASH饮食在常见的34种饮食模式中高居榜首。

1997年，一个来自美国的DASH研究选择了459名收缩压<160毫米汞柱，舒张压为80～95毫米汞柱之间的成年人作为研究对象进行试验。在为期3周的典型美国饮食(对照)后，受试者随机分为3组进行为期8周的饮食治疗：第1组继续食用对照饮食；第2组进食富含蔬菜水果的饮食；第3组进食DASH饮食。DASH饮食组和水果蔬菜组的平均降血压效果比对照组显著，尤其DASH组更显著。分析显示，DASH饮食模式因为含有更高量的钾、膳食纤维以及维生素，而对长期健康有益处。

DASH饮食适用于各种患有高血压、糖尿病的肥胖病人。因其营养均衡、安全、依从性好、有益于心血管健康等，也可用于普通单纯性肥胖病人(包括成人和老年人)，也非常适合于减肥降脂。在2005年美国临床营养杂志以及2010年的营养学杂志中，均发现在肥胖人群应用DASH饮食比传统减重膳食加运动锻炼的效果更佳，并且受试者的饱腹感很高。

DASH饮食主食推荐采用全谷物，尽量增加膳食中蔬菜和水果量(达到1.5千克/天)，采用脱脂或低脂牛奶(避免采用全脂奶)，肉类采用鱼肉鸡肉等白肉(瘦肉)，避免红肉、肥肉及内脏，适量进食干果或豆类，减少油脂类食物及烹调用油，并以植物油代替动物油，严格减少糖摄入和含糖软饮料。根据DASH饮食法，成年男性每天的热量摄入可控制在2000千卡左右，成年女性可控制在1600千卡左右(比男性少1/5)。

(作者：陈伟，系北京协和医院临床营养科副主任)

肿瘤患者需要营养治疗

随着肿瘤发病率的不断攀升，肿瘤患者的数量也在不断增长。一旦患了肿瘤，患者往往首先想到的是发病的主要原因，该采取什么样的治疗手段，但很少有患者会关注自己的营养状况。事实上，营养不良会降低肿瘤患者生活质量、缩短生存时间，营养治疗不足也是目前肿瘤患者五年生存率不高的重要原因之一。

天津市肿瘤医院对近200例外科肿瘤患者开展术前的营养状况和膳食摄入量进行评估后发现，近30%患者存在营养不良的问题，80%患者术前膳食摄入能量不足，91%患者蛋白质摄入不足。尤其是消化系统肿瘤患者，由于受到肿瘤部位影响，营养不良发生比例较高。本次调查中也发现，原发性肝癌患者存在营养风险的患者比例高达45.9%，患有轻中度营养不良的占39%，重度营养不良的占13.4%。

当前，医患双方对肿瘤营养治疗的重视程度都还很不够，而且，公众营养知识来源渠道的科学性和权威性参差不齐。因此，部分患者对营养治疗的认识存在误区，导致自身营养状况难以支持抗肿瘤治疗。概括起来，误区有三：

误区一：少吃或者不吃能“饿死肿瘤”

肿瘤细胞并不是正常细胞，这些异常细胞会快速分裂、生长并“窃取”体内正常细胞的营养。此时如果仍坚持“饥饿疗法”，反而会造成机体营养不足，影响体内正常细胞的生长和保护作用，导致自身免疫力下降，增加感染风险。

误区二：吃得越好肿瘤长得越快

关于营养“喂养肿瘤”的理论没有实际证据，不应作为癌症患者减少或停止使用营养支持的理由。营养及代谢干预的主要目的并非治疗肿瘤，而是通过维持或改善食物摄入，改变代谢紊乱的状况，维持身体机能，减少治疗中断风险。良好的营养状况可帮助患者降低放化疗毒副反应，提高对治疗的耐受及患者生活质量。

误区三：专吃某一种“营养”食物

各类食物所含有的营养素成分和数量都是不同的，如鸡蛋含蛋白质丰富、胆固醇较高，鱼虾含蛋白质丰富、饱和脂肪酸含量低、多不饱和脂肪含量高，猪肉和牛肉含铁较为丰富，菠菜和芹菜含纤维素丰富，粗粮含糖量较低、纤维素含量高……可以说每种食物各有其“优缺点”，只补充单一食物仍会导致营养摄入的不均衡。

肿瘤患者不要盲目选择“饥饿”疗法，也不要过度担心吃“营养”食物会使肿瘤发展，应该科学合理地选择食物。肿瘤细胞主要通过糖类提供自身所需能量，对于脂肪的利用率差，因此高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案。当肿瘤患者由于各种原因导致食物摄入量下降，难以维持正常的健康体重时，就必须接受专业的营养支持治疗，通过调节饮食摄入、身体代谢、肠道菌群等方式进行营养干预，从而改善肿瘤患者预后，提高患者生存率和生活质量。

(作者：王昆，系天津市肿瘤医院营养科主任)