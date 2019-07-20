买病历本被5角钱现金难住？官方作出回应

病历本很重要，毋庸置疑。医生在病历本上记录的信息，有助于给患者未来看病诊断提供参考。可为什么挂号和缴费都可以电子支付，购买病历本就不能用电子支付呢?

买病历本被5毛现金难住

“现在看病从挂号到缴费都可以电子支付了，为什么只有这5毛的病历本一定要用现金呢?”北京市朝阳区的吴女士提出了自己的困惑。她说5毛钱虽不多，但必须用现金支付的要求确实给就医带来了不便。“前段时间，在缴费窗口排了10多个人好不容易轮到了，却被工作人员告知病历本只支持现金购买，“因为当天我只带了手机，只好找一位大姐借了5毛钱。”

在网上，天津、广州、南京等多地网友述说过类似经历。

笔者随机走访了北京的14家公立医院，发现吴女士遇到的问题在有些医院确实存在，但也有不少医院对于病例本的购买已经支持电子支付。

在这14家医院中，有6家医院只接受在窗口用现金支付的方式购买病历本，还有6家医院既可以在窗口现金支付，也支持自动售卖机扫码购买，另外2家医院支持在窗口使用电子方式支付购买病历本。

官方回应购买病历本能不能用电子支付

北京市卫健委宣传处相关负责人介绍，现行北京地区医疗机构门急诊病历“一本通”于2007年6月1日起正式启用。2007年，北京市统一了北京地区医疗机构门急诊病历手册，同时规范了手册的书写内容及要求、印刷规格、质量控制和管理等事项。按照市财政局要求，通过询价方式遴选出四家印刷企业定点配送。由于不属于医疗服务收费项目，不能进入医院收费系统，一直采取医院代收费的方式，医院先以每本病历手册0.5元的价格代售给患者，再全部支付给定点印刷企业，从中不收取任何费用。

之所以有些医院无法电子支付，原因在于印刷企业最初与医院约定的就是将患者购买病历本的费用以现金方式支付给印刷厂家。这种现金支付的方式一直延续到电子支付时代，就给一部分现在习惯于电子支付的患者带来了不便。

为什么有些医院又可以支持智能售卖呢?

北京市卫健委的负责人介绍，为了方便患者，减少窗口排队，有些医院和自助机厂家合作，提供病历手册自助售卖服务。病历手册由自助机厂家购买，像我们自助购买饮料、食品一样，患者购买手册时直接用电子支付的方式支付给厂家。这样做既方便了患者，也解决了医院收取现金的麻烦。

不过也有些患者反映，有些自助售卖机只认硬币，给一些随身不带硬币的患者又带来了不便。这个也有解决的办法，就是让自助机厂家为医院提供具有电子支付功能的售卖机。该负责人表示，针对这一问题，卫健委已经在协调医院和有关企业积极沟通改进，妥善处理涉及合同等法律问题，解决这一就医不便。

目前已经进入到电子病历时代，相信在不久的将来，纸质版的病历手册会退出我们的生活。

（孙宝光）