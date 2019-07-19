俗话说“热在三伏”，高温湿热的天气不仅让人烦躁难耐，还易导致多种疾病的发生。国家中医药管理局中医药科研三级重点实验室副主任苏云明教授表示，除了注意防暑降温，饮食上做一些调整也有助于伏天养生，比如常吃以下几种食物。

红枣，养护心脏。中医认为，夏季阳气最盛，心则是主阳气的脏器，而红色食物五行属火入心经，夏季宜适当多吃些，比如红枣。红枣属补气药，具有养胃健脾、补血益气、和解药毒、保护肝脏、增强肌力等功效，可润肺、止咳、治虚、养胃。现代营养学研究证明，红枣富含环磷酸腺苷、芦丁等植物营养素，这些活性成分能够抗氧化、延缓衰老、保护心脏。

银耳，补水润燥。炎炎夏日，出汗量增加，如何补水成了最受关注的话题。从中医的角度来说，银耳性味甘平，入肺、胃、肾经，有助清热润肺、利咽止咳、养胃生津。从营养的角度来看，银耳富含银耳多糖，其能吸附很多水分子，有助延缓其吸收速度，从而能长时间滋润消化道黏膜。因此，银耳被视为补水润燥之佳品。

莲子，宁心安神。夏季天气湿热，湿盛脾虚的人容易腹泻、失眠，这时可以用莲子调养。莲子味甘，能补脾益胃、宁心安神，可用于治疗心神不宁、心悸、失眠等。

枸杞，明目护肤。有研究表明，暴晒10分钟，皮肤会早衰10天。此外，夏季强烈的紫外线也会对眼睛造成伤害。枸杞富含胡萝卜素，其能在人体中转化成维生素A，这种维生素不但有助护眼，还为上皮组织的合成和修复所必需，如果它严重不足，皮肤和黏膜的抵抗力就会降低。

百合，润肺止咳。肺比较娇弱，在寒气到来时往往第一个沦陷。夏季天气炎热，让体内积攒了一年的寒气无所遁形，此时正是养肺的好时节。中医认为，百合有润肺止咳、清心安神、补中益气的功能，能治肺痨久咳、惊悸、神志恍惚等症状。

如果将上述“五宝”一起用小火慢炖成红枣银耳汤，对于伏天养生的效果更好。并且，伏天大家饮食往往贪凉，此时适当吃点“热”，有利于保持体内寒热平衡。然而，要想自己熬出一碗营养美味的红枣银耳汤特别费时费力，尤其对于忙碌的现代人来说，更是难上加难。令人高兴的是，如今，市场上出现了一些冻干技术生产的健康型速食食品，让大家轻松就能吃到新一代健康食品，比如由好想你推出的清菲菲红枣湘莲银耳汤就是其中之一。该产品选用原产地地道食材，有新疆优质若羌灰枣、甘肃兰州品质百合、福建古田精品银耳、宁夏中宁优质枸杞、湖南湘潭珍品糯莲，这些食材经过炖煮熟化后，采用航天食品冷冻干燥工艺冻干锁住鲜味，营养成分可保留95%以上，消费者1分钟就能享受慢火炖足2小时的美味。尤其值得一提的是，这款食品不含香精、色素、防腐剂等添加剂，只需一杯热水，轻松还原地道原汁原味原营养的鲜炖好汤，适宜健康人群食用。此外，这款产品方便营养，还特别适合孩子食用。▲ （陈 晨）