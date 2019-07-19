首都医科大学北京胸科医院心脏中心主任 张 健

心梗，尤其是急性心梗，好比人体发生的强烈地震。而在“地震”之前，总会有多种征兆，心绞痛是其中之一。大家常会认为，心绞痛一定有痛感，而且疼痛部位在心脏附近。其实这都是误区，而且临床上，很多心绞痛因为这些误区而未得到及时诊治。

我们用一片稻田打比方。心肌就是这片稻田，心脏上的血管就是给稻田供水的水渠。稻田需要通过水渠输水浇灌才能生长，同样，心肌需要心血管输血才能维持心脏的正常跳动，为身体提供能量。如果水渠里出现障碍物，就会阻断水流，水稻得不到水就会一片一片地死亡。如果不及早浇水补救，稻子就会彻底死亡。心肌就像水稻，一旦失去供血也会死亡。心绞痛就是心肌向我们发出的求救信号，它通过各种症状告诉我们：“缺血了，赶紧疏通。”

日常生活中，患者可根据“四字诀”准确判断是否为心绞痛。

劳力诱发。心绞痛根据诱因可分为劳力性和非劳力性两大类。劳力性心绞痛指走路、爬楼梯、上坡或做其他运动进行到一定强度、时间或程度时，出现的胸痛、胸闷等不适，休息或舌下含服硝酸甘油后迅速缓解，安静休息时一般不会感到身体不适。

休息缓解。出现疼痛后马上休息，过一会儿疼痛缓解。就像稻田里旱情减轻了，即使水渠有点堵塞，也能使用。

硝甘缓解。硝酸甘油有扩张心脏血管的作用，服用硝酸甘油就像把灌溉稻田的水渠加宽，供水量多了，稻田所需水分充足，稻子自然长得好。在疼痛发作过程中，舌下含服一片硝酸甘油，疼痛若有所缓解，同样说明心绞痛的几率很大。

2分以上。水渠给稻田灌溉供水，若发生水流停止现象，要持续几分钟才有可能是水渠堵了，短时间停水可能是其他原因。一般来说，心绞痛性疼痛发生后，若不进行药物干预，疼痛一般会持续2分钟以上，2分钟以下一般不是心绞痛。

心绞痛疼痛部位不仅限于胸部，因为从头到脚的某些部位疼痛，都可能是心源性的。若上边所说的四种症状，伴随头痛、牙痛、背痛、左上肢疼痛、脐周疼痛、左下肢疼痛、足底疼痛等，就要考虑心绞痛的可能性，要及早就诊，以免延误治疗。