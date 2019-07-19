跑步膝盖疼多久能恢复 消痛小妙招了解下

老人跑步膝盖疼能继续跑吗？答案当然是：不能。缓冲步行至停下休息，避免磨损膝关节。那么跑步膝盖疼多久能恢复呢，如果老人经常跑步膝盖疼，需要及时去医院就诊，避免严重病症。

50岁以上的中老年人跑步膝盖疼多是软骨受损，软骨在关节中起缓冲作用，相当于关节“气囊”。运动强度过大或姿势不正确，会导致“气囊”变薄，甚至没有，关节与关节直接摩擦就会产生痛感，所以，跑步要特别注意控制量和姿势。

跑步膝盖疼能继续跑吗？答案是不能。尤其针对中老年人群，随着年龄的增长，身体各方面机能会逐渐下降，身体修复和制造正常软骨的能力会慢慢下降，软骨一旦受损很难修复。

那么如何缓解跑步膝盖痛呢？要知道，氨糖是人体内所必需的营养成分，它能促进软骨再生，补充关节滑液，抑制各种破坏软骨的酶的活性，提高关节和集体的免疫力，从而有修复磨损软骨的作用。所以缓解跑步膝盖痛，需要补充氨糖维持软骨健康，预防关节疼痛。氨糖在日常饮食中难以摄取，因此可以考虑专业的氨糖补充剂来补充氨糖。

跑步膝盖疼多久能恢复，如果服用钙尔奇氨糖软骨素加钙片补充氨糖的，那么恢复的时间就会快些。一天4粒就可补充1500mg氨糖， 500mg硫酸软骨素，以及440mg的钙质。氨糖和硫酸软骨素协同补充，能有效清除关节腔内的炎性物质、生成关节液，修复关节软骨，减轻关节疼痛，效果“1+1>2”。钙质的添加可以帮助增加骨密度，让骨骼更强韧。

膝盖疼痛得到了一定缓解后，如何预防运动膝盖痛呢？在这里建议从三方面预防：

首先，控制运动量。尽量采取缓慢行走、骑自行车、慢跑等，步速控制在60步/分钟以内，时间控制在20~30分钟即可。但一定要注意避免膝关节骨面撞击，造成二次损伤。

其次，调整跑步姿势。控制好脚落地的位置，尽可能落在膝盖的正下方。脚落地的位置在膝盖前边，会造成膝关节伸直，甚至锁死。所以，控制脚落的位置，对膝关节有很好的的缓冲作用。

运动前热身。如跑步前热身，可促进膝关节等分泌润滑液，避免直接开跑，造成关节磨损。

总而言之，跑步膝盖疼能继续跑吗？答案是否定的。需要停下休息或减缓速度步行，一旦出现关节病症，需及时就医，避免影响日常生活。如果确诊是软骨损伤，可服用钙尔奇氨糖软骨素加钙片缓解疼痛。