免疫缺陷病儿不能打疫苗

疫苗虽好，不是所有儿童、所有状态都能接种。近期，药监局答疑称——有些儿童始终不能接种疫苗。一般来说，有免疫缺陷病的儿童，如先天性缺丙种球蛋白血症；有过敏史及变态反应性疾病的儿童，如风湿热、哮喘等的，都要慎重接种或是不能接种疫苗，具体情况应该遵医嘱。

此外，还有一些情况属于不能接种疫苗的：急性传染病接触史而尚未过检疫期的儿童，如麻疹或百日咳接触后未满21天、白喉或流行性脑脊髓膜炎接触后未满7天的；患有急性传染病和恢复时期未满1个月的儿童；目前有发热，腹泻等一般不适的病儿；有肝、肾、心、肺脏器慢性疾病的儿童；目前仍长期服用激素等免疫抑制剂的儿童。

药监局专家介绍，上述情况没有解除之前，均不能进行预防接种。此外有活动性结核病、皮肤疾患或接种部位有湿疹者不宜接种卡介苗；有严重变态反应及惊厥历史者不宜接种百日咳菌苗。因此在预防接种前家长应说明孩子有无上述情况，以免发生意外。