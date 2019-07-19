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全球艾滋病死亡人数仍处高位 2020年抗艾目标将无法实现

高原

2019年07月19日09:22 来源：新华网

联合国艾滋病规划署16日在南非发布的2019年全球艾滋病报告显示，去年全球死于艾滋病的人仍多达77万，预计将无法完成到2020年把死亡人数控制在50万人以下的目标。

报告认为，全球在减少新感染艾滋病病毒人数、提高治疗率以及降低死亡率等方面所取得的进步“正在放缓”。

报告说，去年全球新感染艾滋病病毒人数为170万，与2010年相比下降了16%，这主要是因为东非与南部非洲的艾滋病防治工作不断取得进展。不过，东非和南部非洲仍是全球艾滋病病毒感染率最高的地区，该地区防治艾滋病的任务依然严峻。

报告指出，艾滋病防治成绩在全球不同地区差别较大，其中南非取得巨大进展，2010年以来新感染人数和死亡人数分别减少约40%。但也有一些地区出现了“令人担忧”的情况。比如，2018年，东欧和中亚的新感染人数增加29%，中东和北非地区增加10%，拉美增加7%。

报告还表示，在超过一半的受调查国家中，艾滋病高危人群中能接受有效防治的人不到50%，这表明关键人群被边缘化和“被防治工作遗忘”的现象仍然严重。

联合国艾滋病规划署执行主任古妮拉·卡尔松在发布会上呼吁各国政府加强对艾滋病防治工作的领导，提高防治工作的有效度和精准度，确保艾滋病病毒感染者得到有效治疗，在2020年前实现三个90%目标，即到2020年90%的艾滋病病毒感染者自身知情，90%知情的感染者获得治疗及90%接受治疗的人体内病毒受到抑制。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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