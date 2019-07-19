母亲对健康重视与否决定家庭成员健康走向

组织妇女参与到健康中国行动中来意义深远，母亲的健康习惯会影响孩子一生，母亲是家庭和社区医疗的桥梁和纽带。

7月18日，在健康中国行动推进委员会在京举行的以“健康中国·我行动”为主题的健康中国行动(2019-2030年)启动仪式上，全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇代表全国妇联发出了《开展“健康中国——母亲行动”守护家人健康》的倡议，号召广大母亲要学习健康知识，当好家庭健康的指导员、管理员和监督员。就此，中国妇女报·中国女网记者采访了部分专家，对此进行解读。

母亲在家庭里面起表率作用

“要把健康中国这个行动规划落地，实现健康中国这一伟大的战略目标，母亲是一个非常重要的角色。”中国医院协会副会长方来英表示，在目前社会结构当中，母亲是一个家庭中的核心角色，在家庭中有着非常重要的影响力。

方来英认为，从人的健康行为来说，无论是行为习惯培养，还是他的依从性，包括个人行为很多方面是需要在家里进行培养的，也就是来自家庭习惯。孩子的第一个学习对象就是父母，母亲在家庭里面起表率作用。母亲作为一个家庭核心成员，对其他家庭成员，对她的后代的行为习惯养成，既是责任又有着便利条件。

“健康首先是个体问题，是一个人要对自己负责的问题。而我们的价值观、社会环境、家庭环境都会对个体行为产生影响，因此说家庭环境很重要。”方来英说。

另外，方来英认为，健康还包括女性自身健康问题：“对于女性这一特殊的社会角色，她的自身健康问题，也需要社会去关注，妇联能够积极地组织妇女参与到健康中国这个行动上，意义深远。”

和方来英一样，首都医科大学教授、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，家庭是社会的细胞，在一个家庭里，母亲在生活的方方面面都起着至关重要的引导作用，是家庭生活方式的总导演，“甚至她的健康知识掌握水平、饮食习惯、对健康重视与否决定了这个家庭成员的健康走向。”

母亲如何当好家庭健康的指导员、管理员和监督员？

吴浩认为，首先，可以以各单位为单元，大力倡导女员工学习健康知识，利用网络、媒体等对因饮食习惯造成的常见病及慢性病等进行各种形式的健康宣教；其次，可倡议各单位以工会名义、或以各小区及街道为单位，组织广大女员工宣传合理膳食结构及对健康的重要影响。改变饮食习惯和观念，通过母亲的双手让合理营养的膳食走上餐桌，母亲会很自然地充当家庭健康顾问和营养师。

此外，吴浩强调，要重视包括母亲的心态及心理方面的健康。现代母亲承担的责任和压力较大，而母亲是孩子的启蒙老师，她的健康习惯会直接影响孩子一生，乃至孩子未来的家庭。

有着几十年基层从医经验的吴浩表示，很多慢性疾病都是生活方式病，随着人口老龄化到来，防病更为重要。“对于可防可控的疾病，需要广大母亲们把好自家成员的健康大门，每个家庭成员健康，才能组成我们的健康中国。”

吴浩认为，作为基层服务机构，社区妇联组织可引导母亲发挥在家庭中的独特作用，通过开展宣传教育，培养其掌握较多慢性病防治知识和技能，承担起家庭健康教育、健康生活方式指导的责任。与社区医务人员相互联络、相互配合，带动家庭成员树立健康生活理念，提高健康素养，增强科学应对健康问题的能力。

母亲是家庭和社区医疗的桥梁和纽带，她们参与健康干预和指导，能够让家人摒弃不良生活方式、扭转家人不健康的生活观念，拥有健康的生活理念，追求健全的人格、健康的心态、健壮的体魄。

倡议为实现健康相关目标提供了一份科学的家庭指南

“这是一份科学与艺术地鼓舞和指导全国身为母亲的女性在共同建设健康中国的进程中发挥积极作用和女性优势的倡议，贯彻了世界卫生组织健康定义所表达的由身体和精神的完满状态以及良好的适应力共同构成健康的理念。”中国疾病预防控制中心全球公共卫生中心副主任医师冯宁对倡议的解读充满了国际视角。

冯宁认为，国际上多种健康主题、多类群体促进健康的研究与实践中，无论关于促进儿童青少年健康、女性各特殊生理期健康，还是疾病预防等，都有因家庭中女性发挥积极作用而获得理想效果的体现。“中国是人口大国，亿万母亲行动起来，热爱健康、追求健康，从一点一滴的家庭生活中合理促进健康，是社会文明和进步的体现。”冯宁说。

冯宁表示，家庭的健康氛围将延伸到工作中、社会上，对提高全民健康素养和优化劳动者素质、创建社会健康人文环境和社会风气十分有益。

冯宁认为，该倡议所涉及的健康问题实际、全面，指导明确，语言易懂、易接受，立体化地涉及了知识、行为和习惯维度，各年龄段的男、女群体在全生命周期都将为此获益。虽然倡议的目标人群主要是家庭中的母亲，但也给卫生保健工作者提供了服务群体的需求线索。

在冯宁看来，全国妇联提出的倡议，使中国在同世界各国为实现联合国2030年可持续发展目标特别是健康相关目标而并肩努力的过程中，具有了一份科学的家庭指南，有利于动员全社会资源和力量，共同携手创建健康中国。