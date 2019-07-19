儿童适用三伏天灸吗？

近日，江西省儿童医院三伏贴致多名儿童出现灼伤等不良反应的事件引发关注。7月16日，江西省儿童医院官网发布消息称，7月12-13日该院共为881名儿童进行“三伏贴”治疗，其中92人出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应症状，该院目前已暂停三伏贴治疗。据媒体报道，江西省卫健委和江西省中医药管理局已组织专家进驻医院调查。

一问

儿童是否适用三伏贴？

出现如此大规模儿童受伤，是否因三伏贴不适合用于儿童？

答案是否定的。在广东省中医院今年已经接受三伏贴的人群中，儿童占了30%，而早些年这一比例更是高达50%。

自2012年以来，广东省中医院经过连续6年余约5万人次的调查，仅个别成年人因私自增加贴药时间而引起了轻度的灼伤。

天灸是通过药物刺激人体特定穴位，通过经脉脏腑功能的调节而起到防病治病作用。“三伏天天灸”是以中医“冬病夏治”为理论依据，在初伏、中伏、末伏进行天灸治疗。因其是最炎热的节气，运用辛温等药物在穴位上贴药治疗，因此有温煦阳气、驱散内寒的作用。因而，对于有适应症的孩子，特别是鼻炎、慢性咳喘、体质弱、脾胃功能差等孩子，是可以通过天灸来进行防病治病的。

2011年，“岭南传统天灸疗法”入选广州市第三批市级非物质文化遗产名录，2012年入选广东省省级非物质文化遗产名录。广东省中医院针灸门诊主任李滋平教授为第五代代表性传承人。

李滋平教授告诉记者，今年广东省中医院按照初伏加强（7月2日）、初伏（7月12日）、中伏（7月22日）、中伏加强（8月1日）、末伏（8月11日）五次贴药时间为市民提供贴药服务。目前7月2日和7月12日已经为6万多市民进行“三伏贴”治疗，其中30%为儿童。“以往儿童贴三伏贴的比例能占到总人群的一半，近些年来中年人比例逐渐增高。”

二问

儿童用三伏贴要注意什么？

“我20多年来没遇到过有孩子因为贴了三伏贴出现不良反应来找我。”李滋平教授指出，三伏贴一般建议3岁以上儿童贴敷，3岁以下儿童皮肤过于娇嫩，并不适合使用。

需要特别注意的是，儿童因为年龄小可能即便痛也不懂及时提出，因此贴三伏贴的时间更要严格控制。“一般3岁-6岁的儿童，三伏贴的时间为10-15分钟，6-10岁的儿童，贴敷15-20分钟。每次遇到家长带孩子来贴三伏贴，我们都会督促家长要掌握好时间。”

李滋平教授介绍，省中医院的儿童三伏贴中，60%是因为呼吸道疾病，如哮喘、过敏性鼻炎、易感冒等，40%是消化道疾病。

“我们曾经对520多例儿童三伏贴疗效进行过长达三年的追踪，结果发现三伏贴对于儿童过敏性鼻炎症状的改善最为明显。”

三问

江西儿童为何出现大规模不良反应？

对此，李滋平教授分析，可能跟三伏贴药方的成分、剂量以及贴敷时间有关。

“每家医院的三伏贴配方都有不同，岭南传统天灸疗法所使用的药物是从古代传承下来的，省中医院多年来使用的配方以黄芥子、甘遂、延胡索、细辛、生姜等为主，现在发展到六至八味药，不同的病症配合不同的药。”李滋平教授介绍，省中医院的药方一般贴上去后2-3分钟就开始发热，有的医院配方贴了一小时也不发热，这跟配方、剂量不同有关，大人和孩子的用药量也要区分。

广东省中医院针灸科徐书君博士介绍，省中医院经过相关的临床研究和临床调查，对传统的药物配方进行了改良，减少了毒副作用；同时在对孩子进行贴药时，用药量最少减半。

李滋平教授提醒，一般贴药后皮肤有轻微烧灼、刺痛感，揭开后见皮肤红晕，均属正常现象；如出现水泡，应保护创面，避免抓破感染，必要时前来医院处理；出现皮肤过敏者，可搽抗过敏药膏并及时前来医院处理。

业内人士指出，近年来，“冬病夏治”的三伏贴越来越受欢迎。但三伏贴并非万能神药，有其适应症和适应人群，贴敷的穴位也需要中医理论支撑。三伏贴传承至今，在药物配方上缺乏相关标准，各家使用的剂量和配方不同，加上目前一些西医院、街边诊所也在推出该项目，三伏贴出现滥用趋势，导致不良反应增加，需要引起业界重视。

■温馨提示

儿童三伏贴注意事项

1.有严重皮肤过敏、皮肤破损、极易过敏体质、对天灸药物或胶布过敏者，禁用天灸治疗。

2.小孩时间一般以15-30分钟为宜（成人一般贴药时间以30～60分钟），部分可酌减，2岁以下的婴儿应慎行天灸；所有患者贴药时间均以皮肤所能感受和耐受的灼热感为度，注意避免灼伤皮肤。

3.天灸药物中含有较强的刺激性药物，药物药性偏温，故发热，体温超过38℃的患者不宜天灸。

4.天灸期间应注意饮食控制，清淡饮食，不宜嗜吃生冷，以防损伤正气影响疗效，不宜食用“发物”，如鸡、鸭、烧鹅、牛肉、虾、蟹、海产品、花生、韭菜、芋头等。