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司法部：完善生猪屠宰疫病防控制度

司法部就生猪屠宰管理条例征求意见

王茜

2019年07月19日08:52 来源：新华网

司法部日前公布《生猪屠宰管理条例（修订草案征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。征求意见稿完善了生猪屠宰环节全过程管理制度。

征求意见稿建立和完善生猪进厂（场）查验、记录制度；强化生猪屠宰质量管理规范和肉品品质检验制度；完善生猪产品出厂（场）记录制度；建立问题生猪产品报告、召回制度，规定生猪屠宰厂（场）发现其生产的生猪产品存在质量安全问题的，应当及时履行报告、召回等义务。

征求意见稿完善生猪屠宰环节疫病防控制度。明确生猪屠宰厂（场）的疫病防控主体责任，明确官方兽医的疫病防控监管责任，建立疫病源头管控制度。

征求意见稿还完善法律责任的规定，建立生猪屠宰行政执法与刑事司法的衔接制度，加大违法违规行为的惩处力度，建立生猪屠宰行业黑名单制度。

有关单位和各界人士可以在2019年8月1日前，通过登陆中国政府法制信息网或中国法律服务网等方式对征求意见稿提出意见。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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