司法部：将认真评估完善传染病防治法等法律行政法规

3月17日，据司法部消息，今年，司法行政系统将在更高起点上谋划推进2020年司法行政改革工作。认真评估完善传染病防治法等法律、行政法规，全面强化公共卫生法治保障。

据介绍，司法部加强顶层设计，科学规划2020年改革重点任务。司法部研究制定出台了《2020年司法行政改革任务清单》，共57项改革举措。围绕人民群众法治新需求新期待，将公证体制改革、司法鉴定管理、仲裁制度建设等作为今年司法行政改革重要任务，进一步明确公证体制改革发展方向，完善体制机制，加强指导监管；严格规范司法鉴定活动，加强事中事后监管，完善违法违规行为处罚规则；规范仲裁发展秩序，制定仲裁委员会登记管理办法，提高仲裁公信力。

司法部将统筹疫情防控和经济社会发展，推动相关法律法规修订起草工作。加大备案审查工作力度，创新备案审查机制，组建法规规章备案审查专家委员会。加强党政机关法律顾问工作，进一步发挥法律顾问在党政机关决策合法性审查中的重要作用。围绕构建职责明确、依法行政的政府治理体系，完善行政立法体制机制，探索建立行政立法基层联系点制度，广泛听取企事业单位、人民群众等对行政立法工作的意见建议。深入推进行政执法“三项制度”在市县两级落实到位，加快建立统一的行政执法综合监督管理平台。推进行政复议体制改革，完善行政复议工作平台，推动出台行政复议规范化建设指导意见。（记者王春霞）