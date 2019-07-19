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陈牧森：将无痛病房推广到基层是企业的使命

2019年07月19日08:40 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。辉瑞普强市场部镇痛泌尿治疗领域负责人陈牧森在接受专访时表示，“无痛病房项目”的初衷是为了切实改善患者的生活质量，坚持实现生命健康的终极理念，而将无痛病房推广到基层也是辉瑞作为扎根中国30年的外资制药企业的使命。

陈牧森认为：“实现这个理念，药品是一方面，其实更多的还是管理。我们把国外好的医疗理念引进来，让更多的基层医院接受，越早接受就能够越早为患者服务，这是企业的责任。”

陈牧森介绍说，辉瑞近年来一直积极响应国家强基层、保基本的医改指向，积极助力基层医疗卫生水平发展，让每一个患者都能够公平享有高质量的医疗服务和药物。

陈牧森表示，辉瑞愿一如既往地秉承“为患者带来改变其生活的突破创新”的目标，用多年积累的学术基础，推广和普及无痛病房的临床应用与实践，让快速康复理念在基层真正发力，使基层医院成为百姓安心、放心的好医院。

“我们相信随着‘无痛病房项目’的开展和实施，将有助于推动医疗体制改革，使更多优质医疗资源下沉，为提升基层群众的健康获得感，实现‘健康中国2030’带来强有力的支撑。”陈牧森如是说。（崔元苑 实习生蒋凤祥）

(责编：崔元苑、杨迪)


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