热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

叶家宽：无痛病房在基层医院推广带来切实好处

2019年07月19日08:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。萧山区第一人民医院骨科主任医师叶家宽在接受专访时表示，作为一名来自基层医院的骨科医生，切实地体会到了开展无痛病房获益良多。

“基层医院要有这个理念。这不是某个科室、某个医生的事情，而是包括麻醉科、护理以及相关康复科室等等配合在一起的团队，组成了无痛病房的理念。”叶家宽称。

叶家宽现场分享了一名完成膝置换手术一周的患者发来的视频。该手术是运用快速康复理念进行的，患者的反馈是感觉没有疼痛，走路基本正常。

叶家宽介绍说，手术结合了无血、无痛、无创的“三无”原则。这样一来，患者的体验感好了，医生也有时间诊治更多的患者。同时，患者的住院周期缩短了，也可以减轻社保的支付压力。可以说是三方共赢的事。因此，基层医院应大力推广无痛病房。

以杭州为例，骨性关节发病率一般是7%-9%，高的地方可以达到11%。“尤其是萧山这样人口老龄化比较严重的地区，对于骨性关节疾病治疗的需求大，在技术过关的基础上，老百姓当然愿意选择在本地做无痛关节手术。” 叶家宽说。

谈到推广无痛病房的经验，叶家宽认为：“首先是理念，其次在理念的指导下，要有一个好的团队，不光是骨科医生，护士护理、麻醉、康复等等都要跟上，需要团队的配合。”

叶家宽总结说，无痛病房在基层推广不光是医生、患者受益，国家也受益。“大医院人满为患，一方面患者着急做手术，另一方面医生又没时间，但是患者又倾向到大医院做手术，因为大医院技术好，效果好。因此，在基层医院开展疼痛管理重要的一环，就是要得到患者的信任，再利用基层方便的优势推广无痛病房。” （崔元苑 实习生蒋凤祥）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn