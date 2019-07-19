叶家宽：无痛病房在基层医院推广带来切实好处

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。萧山区第一人民医院骨科主任医师叶家宽在接受专访时表示，作为一名来自基层医院的骨科医生，切实地体会到了开展无痛病房获益良多。

“基层医院要有这个理念。这不是某个科室、某个医生的事情，而是包括麻醉科、护理以及相关康复科室等等配合在一起的团队，组成了无痛病房的理念。”叶家宽称。

叶家宽现场分享了一名完成膝置换手术一周的患者发来的视频。该手术是运用快速康复理念进行的，患者的反馈是感觉没有疼痛，走路基本正常。

叶家宽介绍说，手术结合了无血、无痛、无创的“三无”原则。这样一来，患者的体验感好了，医生也有时间诊治更多的患者。同时，患者的住院周期缩短了，也可以减轻社保的支付压力。可以说是三方共赢的事。因此，基层医院应大力推广无痛病房。

以杭州为例，骨性关节发病率一般是7%-9%，高的地方可以达到11%。“尤其是萧山这样人口老龄化比较严重的地区，对于骨性关节疾病治疗的需求大，在技术过关的基础上，老百姓当然愿意选择在本地做无痛关节手术。” 叶家宽说。

谈到推广无痛病房的经验，叶家宽认为：“首先是理念，其次在理念的指导下，要有一个好的团队，不光是骨科医生，护士护理、麻醉、康复等等都要跟上，需要团队的配合。”

叶家宽总结说，无痛病房在基层推广不光是医生、患者受益，国家也受益。“大医院人满为患，一方面患者着急做手术，另一方面医生又没时间，但是患者又倾向到大医院做手术，因为大医院技术好，效果好。因此，在基层医院开展疼痛管理重要的一环，就是要得到患者的信任，再利用基层方便的优势推广无痛病房。” （崔元苑 实习生蒋凤祥）